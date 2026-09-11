Donald Trump le-a spus republicanilor să vină la vot la alegerile din noiembrie, altfel „vor ajunge în iad”

Donald Trump și-a încheiat, joi, convenția republicană neobișnuită cu un discurs în care a făcut apeluri insistente la republicani să vină să voteze în alegerile din 3 noiembrie, atunci când este așteptată o înfrângere categorică a partidului american de guvernământ și revenirea democraților la o majoritate cel puțin în Camera Reprezentanților. Trump le-a cerut republicanilor să-și „imagineze” că este și el pe buletinul de vor, relatează, vineri, EFE, citată de Agerpres.

„Trebuie să vă imaginați că sunt pe buletinul de vot”, a spus Trump, care a repetat în mare parte discursul pe care îl susţinuse deja miercuri. Totuşi, el a recunoscut, în glumă, că este obosit de politică şi că ar prefera să asculte muzică în acea seară.

„Mă cam satur de politică”, a spus Donald Trump, după care mare parte din intervenţia sa a fost o repetare a principalelor argumente de campanie: graniţa, reducerile de impozite, securitatea, preţul medicamentelor şi opoziţia faţă de democraţi.

Trump le-a cerut participanţilor să ridice mâna dreaptă şi să jure că vor merge să voteze în noiembrie, însoţiţi de familie şi prieteni. Președintele american le-a spus că pot vota înainte de 3 noiembrie şi i-a „avertizat” că dacă nu merg la vot „vor ajunge în iad”.

Convenţia de la Dallas, desfăşurată pe 9 şi 10 septembrie, este prima de acest fel din istoria Partidului Republican şi a fost concepută pentru a mobiliza alegătorii şi candidaţii în perspectiva alegerilor intermediare din 3 noiembrie. Atunci se vor reînnoi mandatele pentru toți membrii Camerei Reprezentanților și pentru o treime dintre senatori.

Reuniunea a fost dominată de Donald Trump şi de mesajul său, potrivit căruia alegerile ar trebui înţelese ca un vot asupra celui de-al doilea mandat al său.

Alegerile intermediare sunt adesea dificile pentru partidul aflat la putere la Washington, iar Trump crede că evenimentul poate spori entuziasmul în jurul partidului și prezența la urne în rândul propriilor alegători. Ultima oară când un partid aflat la putere a câștigat alegeri intermediare a fost în 2002, când republicanii au câștigat opt mandate față de alegerile 2000. Acea victorie avea loc în contextul atacurilor de pe 11 septembrie 2001 și a popularității foarte mari de la acel moment a președintelui George Bush. În general, însă, partidul de guvernământ pierde mandate și majorități în mod uzual la mid-terms.