Trump va organiza o convenție republicană neobișnuită pentru alegerile din noiembrie. El promite „un MITING cum nu a mai fost altul”

Partidul Republican își organizează, la Dallas, în această săptămâna, o convenție specială înainte de alegerile intermediare din noiembrie. Evenimentul este conceput de Donald Trump și are ca principal scop să crească profilul candidaților republicani pentru Congres și diverse fotolii de guvernator din Statele Unite, în condițiile în care sondajele arată că administrația este extrem de nepopulară și îi va trage în jos pe candidații republicani. E de aștepta ca partidul lui Trump să piardă majoritatea în Camera Reprezentanților și să ducă o luptă la limită pentru a păstra controlul Senatului.

Trump a declarat că și-a dorit să reproducă „atmosfera spectaculoasă” a convențiilor politice pe care fiecare partid le organizează o dată la patru ani pentru a-și desemna oficial candidatul la președinție și a-și prezenta viziunea pentru țară. La final va exista chiar și tradiționala ploaie de baloane.

Republicanii nu au mai organizat niciodată o convenție pentru alegerile intermediare, deși democrații au făcut-o în anii 1970 și 1980. Trump cocheta de mult timp cu ideea organizării unei astfel de convenții, iar republicanii au lucrat pentru a-i transforma dorința în realitate.

Alegerile intermediare sunt adesea dificile pentru partidul aflat la putere la Washington, iar Trump crede că evenimentul poate spori entuziasmul în jurul partidului și prezența la urne în rândul propriilor alegători. Ultima oară când un partid aflat la putere a câștigat alegeri intermediare a fost în 2002, când republicanii au câștigat opt mandate față de 2000. Acea victorie avea loc în contextul atacurilor de pe 11 septembrie 2001 și a popularității foarte mari de la acel moment a președintelui George Bush. În general, însă, partidul de guvernământ pierde mandate și majorități în mod uzual la mid-terms.

„Vă rog să vă prefaceți că sunt și eu pe buletinul de vot”, a declarat, recent, Trump în Carolina de Sud. „Veniți pur și simplu și votați”, a spus Trump, dând de înțeles că dacă pierd republicanii pierd majoritățile, o vor face pentru că nu este el candidat. Totuși, este foarte probabil ca numele lui Trump să fie piatra de moară care-i duce la fund pe republicani. Ultimele sondaje arată că Trump a devenit extrem de nepopular mai ales cu votanții independenți, neafiliați niciunuia dintre partide. În general, acest segment electoral este crucial.

Republicanii spun că evenimentul va servi drept „catapultă spre victorie” pentru candidații partidului și că va pune într-o lumină pozitivă cei doi ani de mandat Trump 2.0. Deși cifrele sale din sondaje sunt în scădere, președintele insistă că o campanie construită în jurul bilanțului său le oferă republicanilor cele mai bune șanse de victorie.

Cine va participa la convenție?

Convențiile pentru desemnarea candidaților prezidențiali, organizate o dată la patru ani de republicani și democrați, atrag de obicei mii de membri obișnuiți ai partidului, aleși ca delegați pentru a-și reprezenta statele și a participa la procesul ceremonial de nominalizare.

De această dată nu va fi desemnat niciun candidat, deoarece nominalizările au fost deja stabilite prin alegerile preliminare. Evenimentul va fi, de asemenea, deschis publicului, ceea ce l-ar putea face să semene mai mult cu un miting al lui Trump decât cu o convenție.

Peste 100 de membri republicani ai Camerei Reprezentanților și candidați sunt așteptați la Dallas, potrivit unei persoane familiarizate cu organizarea evenimentului, care a cerut să rămână anonimă înainte de începerea acestuia. Participanții au fost obligați să plătească 25.000 de dolari pentru bilete și cazare, sumă pe care sursa a descris-o drept obișnuită pentru convențiile politice.

Unii parlamentari implicați în curse electorale strânse au spus că nu vor participa sau încă nu își stabiliseră planurile cu mai puțin de o săptămână înainte de convenție.

Trump va lua cuvântul în fiecare seară. Miercuri va susține discursul principal, iar joi este programat să apară din nou după intervenția vicepreședintelui JD Vance.

Lista amplă a vorbitorilor include membri ai cabinetului lui Trump, precum secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr., și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Vor mai lua cuvântul procurorul general Todd Blanche, fiul președintelui, Donald Trump Jr., și fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, precum și Ken Paxton, candidat pentru Senat în Texas, și Mike Rogers, candidatul partidului pentru Senat în Michigan.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și senatorul de Texas Ted Cruz vor susține discursuri, la fel ca numeroși parlamentari în funcție și candidați implicați în unele dintre cele mai importante și disputate curse pentru Camera Reprezentanților și Senat din întreaga țară.

Americani obișnuiți sunt așteptați să urce pe scenă pe rând pentru a povesti cum au beneficiat de politicile președintelui.

Organizatorii au declarat că în fiecare seară vor exista peste 50 de vorbitori sau momente de prezentare, multe dintre intervenții urmând să fie scurte pentru a menține un ritm alert, ușor de urmărit de public și de distribuit online.

Trump a promis, de asemenea, „mult divertisment extraordinar” și a descris evenimentul drept „un MITING cum nu a mai fost altul”.

Vor fi promovați candidații partidului, inclusiv Paxton, aspirantul republican la un loc în Senat din Texas, pe care Trump l-a susținut în mod controversat în locul senatorului în funcție John Cornyn. În ciuda anilor marcați de scandaluri, Paxton a câștigat cu sprijinul lui Trump, oferindu-le democraților un adversar pe care îl consideră mai ușor de învins într-un stat altfel conservator. Trump a spus că unul dintre principalele obiective ale convenției din Texas va fi promovarea lui Paxton și sprijinirea alegerii sale, afirmând că „este un om bun”.

O mare parte a programului se va concentra însă asupra agendei lui Trump, de la măsurile dure privind imigrația și eforturile de reducere a prețurilor medicamentelor eliberate pe bază de rețetă până la ampla lege privind reducerile de taxe și cheltuielile publice pe care a semnat-o anul trecut și politica sa tarifară, alături de atacuri politice împotriva democraților. Este de așteptat ca mulți dintre vorbitori să preia mesajele lui Trump în care îi prezintă pe democrați drept comuniști.