Unul dintre cei cinci bărbați arestați lângă baza aeriană RAF Fairford a sunat chiar el la numărul de urgență 999

Cinci bărbați arestați pentru terorism la baza RAF din Marea Britanie, folosită de americani au fost eliberați pe cauțiune. FOTO: CNN

Unul dintre cei cinci bărbați arestați în apropierea bazei aeriene RAF Fairford, în primele ore ale zilei de duminică, sunase chiar el la numărul de urgență 999, potrivit informațiilor obținute de BBC.

Suspectul a sunat la poliție la ora 00:45, cu aproape o oră înainte ca o fermieră din zonă să apeleze, la rândul ei, 999 după ce a observat mai mulți bărbați purtând cagule.

Cei cinci au fost arestați inițial sub suspiciunea comiterii unor infracțiuni legate de explozibili, iar ulterior și sub suspiciunea unor infracțiuni de terorism, după ce trei camionete au fost observate în zonă. Incidentul a declanșat o amplă operațiune de securitate în apropierea bazei din Gloucestershire, administrată de armata SUA. Bărbații au fost eliberați pe cauțiune luni, într-o decizie pe care poliția a descris-o drept una "investigativă", "bazată pe experiență și strategie".

Poliția a anunțat că în timpul perchezițiilor efectuate asupra camionetelor a fost găsită o cantitate de benzină, însă nu au fost descoperite dispozitive explozive.

Poliția a fost alertată cu privire la "trei vehicule suspecte" în Whelford, un sat aflat chiar la est de bază, de către fermieră. Femeia a declarat pentru BBC că a fost "pur și simplu noroc" că a observat vehiculele. Când a ajuns acasă, a găsit drumul blocat și "un grup mare de bărbați cu glugi și măști". "Cred că apelul meu la 999 le-a dejucat planurile, oricare ar fi fost acestea", a spus ea.

La scurt timp, la fața locului a sosit o echipă de geniști, iar în zonă a fost instituit un perimetru de securitate cu o rază de 400 de metri.

Însă Laurence Taylor, comisar adjunct și șef al Poliției Antiteroriste, a declarat marți, în fața jurnaliștilor, că intervenția poliției din acea dimineață s-a bazat pe "o serie de informații".

Se așteaptă ca toate restricțiile și cordoanele de securitate din apropierea bazei să fie ridicate complet miercuri, în timp ce locuitorii celor 85 de case evacuate duminică au primit deja permisiunea de a reveni în locuințele lor.

Cei cinci bărbați sunt cetățeni britanici și au vârste cuprinse între 23 și 25 de ani. Patru locuiesc în Westminster, iar unul în Camden. Perchezițiile efectuate la domiciliile lor au fost finalizate.

Taylor a declarat anterior că eliberarea lor pe cauțiune este "supusă unor condiții stricte privind deplasarea și contactul cu alte persoane", în timp ce ancheta continuă. "Siguranța publicului se află în centrul procesului nostru de luare a deciziilor în cadrul anchetei, iar acesta a fost cu siguranță cazul ieri", a declarat el marți. "Înțeleg de ce această evoluție i-a surprins pe unii, dar aș dori să reiterez că este o decizie în cadrul anchetei, bazată pe experiență și strategie."

Baza RAF este folosită de zeci de ani de Forțele Aeriene ale SUA

În ultimele luni, bombardiere americane au decolat de la această bază către Orientul Mijlociu, după ce Marea Britanie a aprobat solicitarea SUA de a o utiliza pentru lovituri defensive împotriva Iranului.

Președintele SUA, Donald Trump, le-a declarat marți jurnaliștilor că este "dezamăgit" de faptul că cei cinci bărbați au fost eliberați pe cauțiune.

Taylor a declarat că anchetatorii analizează "mai multe piste", inclusiv posibilitatea ca în incident să fi fost implicați intermediari sau persoane care acționează în mod conștient sau fără să știe în numele unui stat străin.

Într-o actualizare transmisă marți, el a adăugat că incidentul a fost îngrijorător pentru mulți oameni, iar această îngrijorare a fost "amplificată de comentariile internaționale pe care le vedem", într-o aparentă referire la declarațiile administrației americane.

Premierul Andy Burnham a prezidat luni după-amiază o reuniune Cobra și le-a cerut oamenilor "să nu facă speculații în timp ce autoritățile stabilesc toate faptele".

În iulie, Iranul a declarat că "orice bază utilizată pentru agresiuni împotriva teritoriului iranian constituie o țintă legitimă pentru forțele noastre". Cu toate acestea, Ambasada Iranului la Londra a declarat că "respinge categoric și condamnă ferm" "speculațiile nefondate și răuvoitoare" care leagă Iranul de cel mai recent incident.