Mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce Rusia a lansat drone lângă frontiera României. Două avioane F-18, ridicate de la sol

Mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce Rusia a lansat drone lângă frontiera României. Sursa foto: Getty Images

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale (MApN) a detectat, în noaptea de marţi spre miercuri, o ţintă aeriană ce evolua la Est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România, două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, decolând pentru monitorizarea situaţiei, potrivit Agerpres. Totodată, locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert prin care au fost avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis, miercuri, Agerpres, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 00:35 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 00:10, a mai informat Ministerul Apărării Naţionale.

Conform MApN, până în 27 septembrie 2026, au fost înregistrate 81 de atacuri în apropierea frontierei României, 30 de pătrunderi neautorizate și patru drone doborâte.