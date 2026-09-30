ONU acuză Coreea de Nord de încălcarea armistițiului după ce explozia unei mine antipersonal a rănit soldați sud-coreeni

Ministrul sud-coreean al Apărării a declarat marți că mine nord-coreene au provocat explozia. FOTO: Hepta

Coreea de Nord a respins miercuri drept o "farsă" ancheta desfășurată de Coreea de Sud, care a stabilit că Phenianul este responsabil pentru explozia unei mine în Zona Demilitarizată, în urma căreia au fost răniți soldați sud-coreeni. În același timp, Comandamentul ONU a declarat că incidentul reprezintă o încălcare a armistițiului din timpul Războiului din Coreea, potrivit Reuters.

Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a acuzat Seulul că încearcă să fabrice dovezi după ce a atribuit Phenianului responsabilitatea pentru explozia de săptămâna trecută.

"Este prea josnic și murdar, așa cum se potrivește triburilor din Coreea de Sud", a declarat Kim într-un comunicat transmis de agenția de stat KCNA. "O astfel de farsă nu este nicidecum ceva nou."

Ministrul sud-coreean al Apărării a declarat marți că mine nord-coreene au provocat explozia și că Seulul va lua măsuri "corespunzătoare". Kang Shin-chul a mai spus că este probabil ca Coreea de Nord să fi amplasat minele în cadrul lucrărilor de fortificare a frontierei.

Coreea de Sud și Comandamentul ONU, care supraveghează respectarea armistițiului din timpul Războiului din Coreea, au investigat explozia produsă pe 21 septembrie, în urma căreia au fost răniți trei militari sud-coreeni, dintre care doi grav, în timpul unei misiuni de recunoaștere desfășurate în interiorul Zonei Demilitarizate, cu o lățime de 4 kilometri.

Încălcarea acordului de armistițiu

Comandamentul ONU a anunțat miercuri, într-un comunicat, că a desfășurat o anchetă comună la fața locului împreună cu armata sud-coreeană. În timpul investigației, echipa a identificat o altă mină antipersonal nord-coreeană activă pe partea sud-coreeană a Liniei de Demarcație Militară care traversează Zona Demilitarizată, potrivit comunicatului.

"Pe baza constatărilor anchetei, Comandamentul ONU a stabilit că a avut loc o încălcare a Acordului de Armistițiu", a transmis comandamentul, adăugând că gestionează încălcarea prin mecanismele stabilite de armistițiu.

Kim a calificat drept "culmea obrăzniciei" încercarea Coreei de Sud de a fabrica "probe materiale" și a negat că trupele nord-coreene ar fi trecut Linia de Demarcație Militară în timp ce desfășurau lucrări de construcție la frontieră.

Ea a afirmat că Phenianul nu a ascuns faptul că ridică bariere la graniță și a descris lucrările drept "un exercițiu riguros al suveranității, fără nicio legătură cu vreun scop militar".