El Niño a provocat un fenomen neașteptat în Atlantic: A dus la dispariția sezonului uraganelor

Opt furtuni cu nume au apărut deja în Atlanticul de Nord în acest an, însă niciuna nu a reușit să atingă intensitatea necesară pentru a fi clasificată drept uragan. FOTO: Hepta

Un record vechi de un secol a fost doborât în Atlantic: pentru prima dată după mai bine de 100 de ani, nu s-a mai format niciun uragan atât de târziu în sezon. Opt furtuni cu nume au apărut deja în Atlanticul de Nord în acest an, însă niciuna nu a reușit să atingă intensitatea necesară pentru a fi clasificată drept uragan. Un fenomen El Niño neobișnuit de puternic este unul dintre principalele motive, potrivit The Wall Street Journal.

În mod obișnuit, în Atlanticul de Nord se formează până în această perioadă a anului mai mult de trei uragane. Până acum, nu s-a format niciunul.

Deși nu au existat uragane, s-au format opt furtuni cărora le-au fost atribuite nume. Unele dintre ele au avut condițiile necesare pentru a deveni uragane în alți ani, însă au fost destrămate în doar câteva zile.

Anul trecut au fost înregistrate 13 furtuni cu nume, dintre care cinci au devenit uragane. Niciuna dintre ele nu a ajuns pe uscat în Statele Unite. În acest an, nicio furtună nu a devenit suficient de puternică pentru a fi clasificată drept uragan.

Cum influențează El Niño sezonul uraganelor

Unul dintre principalele motive pentru scăderea activității uraganelor în Atlantic în acest sezon este fenomenul El Niño. În anii marcați de El Niño, aerul cald care se ridică deasupra Oceanului Pacific generează la altitudini mari vânturi care se deplasează spre est, către Atlanticul tropical.

Acest aer creează vânturi puternice la altitudini mari în atmosferă. Acestea bat mai repede decât vânturile din apropierea suprafeței Pământului. Oamenii de știință numesc diferența dintre viteza vânturilor la diferite altitudini „forfecare verticală a vântului”.

În acest an, forfecarea vântului este concentrată chiar în zona în care, în mod istoric, se formează uraganele.

Un uragan este un motor care atrage căldură și este pus în rotație de vânt. Atunci când vânturile sunt puternice și constante, furtuna poate căpăta forță. Dacă vântul este foarte puternic la altitudini mari și slab la suprafață, întreaga furtună începe să se încline.

Chiar dacă toate celelalte condiții sunt ideale pentru formarea unei furtuni puternice, forfecarea vântului poate opri dezvoltarea unui uragan.

El Niño a dus la încălzirea extremă a apelor Pacificului

Tot aerul care se deplasează către Atlantic provine din Pacific, ceea ce face ca forfecarea vântului în această zonă să fie neobișnuit de scăzută. Cum fenomenul El Niño a dus la încălzirea extremă a apelor Pacificului, nimic nu împiedică furtunile să se alimenteze cu această energie și să se formeze într-o succesiune rapidă.

În august, uraganul Lala a lovit Hawaii, fiind una dintre cele mai devastatoare furtuni care au afectat statul în mai bine de un secol. La începutul acestei luni, uraganul Lowell a trecut pe lângă stat, provocând pene de curent pe scară largă. Uraganul Polo aduce vânturi cu forța unui uragan și ploi abundente pe coasta de vest a Mexicului, după ce a ajuns recent pe uscat.

Sezonul uraganelor se încheie la sfârșitul lunii noiembrie. Fenomenul El Niño este de așteptat să rămână puternic pe tot parcursul acestei perioade.