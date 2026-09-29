După Nistru, moldovenii riscă o criză a apei și pe Prut. Maia Sandu: „Apa devine un subiect tot mai presant pentru Republica Moldova”

Nivelul apei pe Nistru rămâne critic. Foto: Gheorghe Hajder, ministrul Mediului din R. Moldova/Facebook

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat marți că nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk, care alimentează Nistrul, a ajuns la „pragul critic” și că autoritățile de la Chișinău au luat decizia de a reduce debitul inclusiv pe râul Prut.

„Apa devine un subiect tot mai presant pentru Republica Moldova. Seceta a dus la scăderi dramatice ale nivelului apei și în Nistru, și în Prut (...). În câteva localități, Ucraina deja livrează apă conform unui grafic, din cauza nivelului scăzut de apă în Nistru. Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu peste 10 m și a coborât la pragul critic. Și pe râul Prut a fost luată decizia de a reduce debitul de apă evacuat la 14 m³/s, pentru că mai sunt doar 72 cm până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic”, a spus Maia Sandu, într-un mesaj postat pe contul său de Facebook.

În prezent, din râul Prut sunt alimentate cu apă mai multe localități din raioanele Ungheni, Cahul, Cantemir, Glodeni, Fălești și Leova, din Republica Moldova, a mai arătat Maia Sandu.

„Pe termen mediu și lung, trebuie să ne pregătim pentru o realitate în care perioadele de secetă vor fi mai frecvente, iar apa va deveni o resursă tot mai greu de asigurat. Asta înseamnă să adaptăm infrastructura de captare a apei la noile realități și să reutilizăm apa acolo unde este posibil, să investim în rezerve, să reducem pierderile din rețele și să folosim mai eficient fiecare metru cub de apă”, a spus președinta Republicii Moldova.

Guvernul de la Chișinău a aprobat propunerea privind declararea stării de urgență în sectorul hidrologic, la nivel național, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Criza apei din Republica Moldova a survenit în contextul scăderii aportului de apă în lacul de acumulare Novodnestrovsk, al cărui nivel a ajuns la cota minimă istorică de 111,97 metri.

Debitul de apă eliberat de Ucraina în Nistru spre Republica Moldova urmează a fi redus, în următoarele două săptămâni, la 60 de metri cubi pe secundă, a anunțat Ministerul Mediului de la Chișinău, după aproape două săptămâni de negocieri și după ce premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat marți că a discutat personal cu Volodimir Zelenski și ministrul Energiei Șmîhal.

Precipitațiile înregistrate în Republica Moldova nu au fost suficiente pentru a schimba semnificativ situația, deoarece o parte importantă a apei care alimentează Nistrul se formează în bazinul superior al râului, pe teritoriul Ucrainei. Ploile înregistrate acolo nu au determinat, până în prezent, o creștere semnificativă a cantității de apă care ajunge în lacul Novodnestrovsk.