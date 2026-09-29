O capsulă a timpului a stat ascunsă 100 de ani în Turnul Sfatului din Sibiu. Descoperirea uimitoare a fost făcută în timpul restaurării

În această etapă, capsula timpului nu poate fi expusă publicului sau vizitată. FOTO: Muzeul Național Brukenthal/ Facebook

O capsulă a timpului a fost descoperită în Turnul Sfatului din Sibiu, în timpul lucărilor de restaurare a monumentului, obiectele găsite fiind duse la Muzeul Naţional Brukenthal pentru restaurare, a informat marţi, într-un comunicat de presă, instituţia muzeală, potrivit Agerpres.

Starea de conservare a obiectelor descoperite, "sensibilă", necesită intervenţii de specialitate şi se află în prezent în laboratorul de restaurare a hârtiei.

Capsula, un cilindru cu diametrul de 15 centimetri și lungimea de 30 de centimetri, a fost găsită de echipa constructorului care lucra în acoperișul Turnului Sfatului, potrivit Primăriei Sibiu. "Din câte se pare, la o primă inspecție este vorba de documente mai vechi de 100 de ani", au mai spus reprezentanții Primăriei.

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"O descoperire cu o valoare documentară şi istorică deosebită a fost făcută în timpul lucrărilor de restaurare desfăşurate în Turnul Sfatului din Sibiu: o capsulă a timpului, păstrată în structura monumentului şi ajunsă până în prezent într-o stare de conservare care necesită intervenţii de specialitate. Obiectele descoperite au fost aduse la Muzeul Naţional Brukenthal, unde se află în prezent în laboratorul de restaurare a hârtiei, pentru examinare, documentare şi stabilizare. Materialele prezintă o stare de conservare sensibilă, motiv pentru care, în această etapă, nu pot fi expuse publicului şi nici manipulate în afara condiţiilor controlate de laborator. Specialiştii muzeului vor proceda etapizat la identificarea, documentarea şi stabilizarea materialelor, cu respectarea principiilor de conservare-restaurare a patrimoniului cultural", se mai arată în comunicatul Muzeului Naţional Brukenthal.

Perioada căreia îi aparţine capsula şi contextul în care a fost depusă şi conţinutul acesteia vor fi stabilite după finalizarea operaţiunilor din laboratorul de restaurare.

În această etapă, capsula timpului nu poate fi expusă publicului sau vizitată, menţionează sursa citată.

"Turnul Sfatului, unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice ale Sibiului, păstrează în structura sa numeroase straturi de istorie. Descoperirea capsulei oferă o nouă perspectivă asupra trecutului oraşului şi deschide posibilitatea unor cercetări privind momentul, contextul şi persoanele care au decis păstrarea acestor mărturii pentru generaţiile viitoare. Muzeul Naţional Brukenthal va reveni cu informaţii privind conţinutul şi provenienţa materialelor după finalizarea etapelor de conservare şi documentare. Până atunci, obiectele vor rămâne în condiţii controlate, în laboratorul de restaurare a hârtiei. Capsula timpului nu poate fi vizitată în această etapă. Prioritatea este conservarea ei şi protejarea informaţiei istorice pe care o conţine", au precizat reprezentanţii muzeului.