Estonia acuză serviciile ruse de sabotaj. O companie de apărare care furnizează roboți Ucrainei a fost ținta unui atac incendiar

Ministrul de Externe, Margus Tsahkna, l-a convocat pe reprezentantul diplomatic al Moscovei. FOTO: milremrobotics

Estonia a anunțat marți că serviciile de informații ruse s-au aflat în spatele unui atac incendiar comis în luna august asupra companiei Milrem Robotics, care produce echipamente pentru industria de apărare, potrivit Reuters.

Ministrul de Externe, Margus Tsahkna, l-a convocat pe reprezentantul diplomatic al Moscovei, calificând incidentul drept parte a unei campanii mai ample a Rusiei de intimidare a Europei și de slăbire a sprijinului acordat Ucrainei.

Pe baza informațiilor colectate de Serviciul estonian de Securitate Internă, „putem spune cu certitudine astăzi că atacul incendiar asupra companiei de apărare Milrem Robotics (...) a fost un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ale Federației Ruse”, a declarat marți Tsahkna.

Atacul a avut loc în noaptea de 14 spre 15 august, la o clădire utilizată de Milrem în cartierul Lasnamäe din Tallinn. Compania furnizează Ucrainei vehicule terestre fără echipaj THeMIS. Nimeni nu a fost rănit, iar trei cetățeni letoni suspectați că au provocat incendiul au fost reținuți în Letonia și ulterior predați Estoniei, a confirmat Tallinn.

„Letonia este pe deplin solidară cu aliații noștri estonieni”, a declarat ministrul leton de Externe, Baiba Braže, într-un mesaj publicat pe X. „Rusia știe că Articolul 5 funcționează, așa că recurge la terorism”, a adăugat ea, referindu-se la articolul din Tratatul fondator al NATO care prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor statelor membre.

Acuzația formulată de Estonia vine în contextul în care miniștrii Apărării din UE încearcă să transforme o serie de incidente de sabotaj atribuite Rusiei într-un răspuns european comun. Miniștrii au discutat luni, în cadrul Consiliului Afaceri Externe, un "Protocol de securitate de urgență", un mecanism propus, inspirat de Articolul 4 al NATO, pentru coordonarea acțiunilor în cazul unor amenințări care nu ating pragul unui război, potrivit Politico.

Germania a acuzat Moscova în legătură cu o dronă explozivă descoperită în august pe aeroportul Leipzig/Halle. În această lună, Danemarca a condamnat Rusia după ce o fregată rusă a lansat rachete de semnalizare în direcția unui elicopter militar, iar Polonia a ridicat avioane de luptă după ce un elicopter rusesc Mi-8 a pătruns pentru scurt timp în spațiul său aerian, în apropiere de Kaliningrad.

Ambasada Rusiei în Estonia a declarat pentru Politico că „o întâlnire a însărcinatului cu afaceri ad interim al Federației Ruse va avea loc astăzi la Ministerul estonian al Afacerilor Externe”.