România, printre țările OCDE cu cei mai puțini absolvenți de facultate. Statul cheltuiește mult sub medie pe educație

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Doar unul din cinci români între 25 și 64 de ani are o diplomă de facultate. Media în țările OCDE este de 43%, de peste două ori mai mare decât la noi, unde procentul abia ajunge la 19%. Datele fac parte din raportul „Education at a Glance 2026”, publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și prezentat, marți, de Ministerul Educației și Cercetării, scrie Agerpres.

Raportul arată și cât de mult contează școala pentru șansele de a avea un loc de muncă, mai ales în cazul femeilor. Aproximativ 70% dintre româncele între 25 și 34 de ani care nu au terminat liceul nu lucrează și nici nu își caută un job. Este una dintre cele mai mari rate din țările analizate. Printre femeile de aceeași vârstă care au terminat o facultate, proporția scade la aproximativ 10%.

Există și o veste bună. România stă mai bine decât media la absolvenții din domeniile STEM, adică știință, tehnologie, inginerie și matematică. Aproape 30% dintre cei care termină o facultate la noi aleg aceste specializări, față de 23% în medie în țările OCDE.

Problema mare rămâne finanțarea. În 2023, educația a primit aproximativ 6,4% din totalul banilor cheltuiți de stat. Media OCDE este de 9,8%, iar România se află printre țările cu cele mai mici procente. Cu alte cuvinte, educația nu este o prioritate în bugetul public.

Nici raportat la economie situația nu arată mai bine. Banii publici pentru educație reprezentau 2,6% din PIB în 2023, aproape la fel ca în 2015, când erau 2,4%. Media țărilor OCDE a fost, în același an, de 4,2% din PIB.

Lipsa banilor se vede și la catedră. Aproximativ 2,8% dintre posturile de profesor rămân neocupate, una dintre cele mai mari rate dintre țările pentru care există date comparabile. Asta înseamnă că, pentru unele posturi, școlile nu reușesc să găsească pe nimeni, nici măcar un profesor mai puțin pregătit.

Cel mai greu se găsesc profesori de matematică și de științe.