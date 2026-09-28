Cum vrea Ministerul Educației să combată analfabetismul funcțional. A fost lansat programul „PRIMII”

Ministerul Educației a lansat un nou program pentru elevii din ciclul primar. Foto: Getty Images

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat luni lansarea PRIMII - Program pentru Reuşita Învăţământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenţie, un demers de prevenire a analfabetismului funcţional şi a abandonului şcolar pentru aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat remis presei, valoarea PRIMII, finanţat prin Programul Educaţie şi Ocupare (PEO) 2021-2027, este de peste 1,21 miliarde de lei (aproximativ 232 de milioane de euro), cu o durată de implementare de trei ani.

Termenul pentru depunerea cererilor de finanţare este 12 octombrie.

"PRIMII va însemna sprijin real, măsurabil, pentru copiii din şcolile cele mai vulnerabile, cu cele mai mari probleme socioeconomice, în vederea prevenirii analfabetismului funcţional şi a reducerii abandonului şcolar.

Practic, vorbim de aproape o dublare a finanţării standard primite de fiecare elev din aceste şcoli, dedicată integral activităţilor remediale şi celor de accelerare a învăţării, în special în zona alfabetizării funcţionale şi ştiinţifice.

Apreciez eforturile comune pentru simplificarea cererii de finanţare, precum şi pentru simplificarea evaluării, care va ţine cont de indicatori obiectivi, precum Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE), dezvoltat împreună cu Banca Mondială, Indicele de risc comunitar UNICEF şi mediul de rezidenţă al şcolii. Îmi doresc ca sprijinul să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de el", a declarat ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, citat în comunicat.

Programul se adresează tuturor elevilor de nivel primar din unităţile de învăţământ încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a şcolii şi abandon şcolar, conform Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie şi gradului de marginalizare comunitară (indice UNICEF).

Lista şcolilor eligibile este alcătuită pe baza categoriei de risc de părăsire timpurie a şcolii rezultate din MATE şi gradului de marginalizare comunitară.

Finanţarea poate fi folosită pentru: activităţi de tip "Şcoala după Şcoală" (lecţii individualizate, activităţi de recuperare), activităţi extracurriculare şi extraşcolare, bunuri şi servicii pentru elevi (materiale didactice pentru activităţi remediale şi de sprijin, resurse educaţionale, asigurarea hranei pentru elevii participanţi la proiect, consiliere, terapie (consiliere şi orientare şcolară pentru elevi, consiliere parentală).

Ministerul Educaţiei şi Cercetării transmita că va organiza, în perioada următoare, webinare de informare, pentru sprijin în implementarea proiectelor la nivel de şcoală.