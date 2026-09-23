În România apar testele PISA şi pentru adulţi. Ce competenţe vor fi evaluate şi câţi bani primesc românii aleşi pentru testarea PIAAC

1 minut de citit Publicat la 11:13 23 Sep 2026 Modificat la 11:34 23 Sep 2026

În România, apar testele PISA şi pentru adulţi. Sursa foto: PMB via Facebook

România va introduce testele PISA şi pentru categoria de vârstă 16-65 de ani, din 2028. Testările se vor numi PIAAC şi vor evalua competenţele de citire, de calcul şi de rezolvare adaptativă a problemelor care apar în mediul familial, profesional sau în societate. Românii selectaţi în acest program vor primi câte 50 de euro.

Întrebările vor fi la fel pentru toată lumea, indiferente de studii sau ocupaţie şi se vor aplica doar în gospodăria oamenilor care au fost selectaţi prin eşantion.

Românii aleşi să răspundă la aceste întrebări vor fi recompensaţi cu câte 50 de euro.

Elevii români, rezultate dezastruoase la testele PISA

Rezultatele ediției PISA 2025, publicate pe 8 septembrie de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), citate de Edupedu.ro, arată o scădere a performanțelor elevilor români de 15 ani la toate cele trei competențe de bază evaluate: Științe, Citire și Matematică. Cea mai puternică scădere se înregistrează la Citire, unde România pierde 16 puncte față de ediția din 2022.

În clasamentul european, România rămâne pe antepenultimul loc în Uniunea Europeană, înaintea doar a Bulgariei și Ciprului. Elevii români au obținut rezultate medii mai slabe decât cei din țări care nu fac parte din UE, precum Muntenegru, Albania și Serbia.

PISA evaluează ce au învățat elevii la școală și capacitatea lor de a utiliza aceste cunoștințe și competențe în situații din viața de zi cu zi.

Ce scoruri au obținut elevii români

La PISA 2025, punctajele medii obținute de România sunt:

Științe, 425 de puncte - cu 3 puncte mai puțin decât în 2022, aceasta fiind principala competență analizată la actuala ediție;

Citire, 413 puncte - în scădere cu 16 puncte față de 2022;

Matematică, 419 puncte - cu 9 puncte mai puțin decât în ediția anterioară;

Rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale, 442 de puncte - competență evaluată pentru prima dată în cadrul studiului internațional.

La noua probă - Rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale - România se află în jumătatea inferioară a clasamentului internațional. Cu 442 de puncte, țara noastră ocupă locul 51 din cele 91 de țări și teritorii participante.