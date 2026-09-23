Trump trimite noi trupe americane în Lituania. Președintele Nauseda: „Am primit confirmarea că sunt deja pe drum”

1 minut de citit Publicat la 11:55 23 Sep 2026 Modificat la 11:57 23 Sep 2026

Soldați americani. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Statele Unite trimit o nouă rotație de militari în Lituania, a anunțat președintele Gitanas Nausėda, punând capăt unei perioade de incertitudine privind menținerea prezenței americane în această țară de pe flancul estic al NATO. Decizia vine în contextul în care Washingtonul retrage mii de militari din bazele sale din Europa, scrie Reuters.

Lituania, care are graniță atât cu Rusia, cât și cu Belarus, anunțase încă din iunie că administrația americană își reevaluează viitoarea prezență militară în țară.

„Tocmai am primit confirmarea că noua rotație de militari americani este deja în drum spre Lituania”, a scris Nausėda pe X.

Președintele lituanian i-a mulțumit lui Donald Trump și administrației americane și a subliniat că decizia este importantă atât pentru Lituania, cât și pentru securitatea întregii regiuni.

„Prezența militară americană în Lituania este o parte indispensabilă a descurajării și apărării noastre colective”, a spus Nausėda.

Nu se știe încă numărul militarilor trimiși

Președintele Lituaniei nu a precizat câți militari vor face parte din noua rotație.

Din 2019, Statele Unite au desfășurat de regulă în Lituania un batalion blindat de aproximativ 1.000 de militari.

Ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys, a spus că desfășurarea americană „revine la efective mari”, fără să ofere însă alte detalii „Lituania este într-adevăr un partener puternic și de încredere, iar astăzi am primit dovada acestui lucru”, a transmis Budrys.

Ambasada SUA la Vilnius nu a răspuns imediat solicitării Reuters pentru comentarii.

SUA își mențin trupele și în Estonia

Tot marți, ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a anunțat că Statele Unite își vor menține prezența militară și în Estonia.

„Este un semnal puternic al unității aliaților și un element important al descurajării și apărării pe flancul estic al NATO”, a scris Tsahkna pe X.

Oficialul estonian a adăugat că țara sa investește anul acesta peste 5% din PIB în apărare.

Anunțurile vin în timp ce administrația Trump revizuiește amploarea prezenței militare americane în Europa, o evaluare care a alimentat îngrijorări în unele state NATO, în special în țările baltice, aflate în imediata apropiere a Rusiei.