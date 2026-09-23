Oraşul din România în care imobiliarele s-au scumpit cel mai mult în ultimele 2 luni. Surprize pe piaţa din Bucureşti şi Cluj-Napoca

Oraşul din România în care imobiliarele s-au scumpit cel mai mult în ultimele 2 luni. Foto: Getty Images

Timişoara a înregistrat, la finalul lunii august, cea mai mare diferenţă a preţurilor locuinţelor faţă de media primului semestru, de 4,1%, în timp ce Bucureştiul a fost singura dintre cele şase mari pieţe urbane analizate în care preţurile s-au situat sub nivelul de referinţă, cu 1%, potrivit unei analize de profil preluată de Agerpres. Iar la Cluj-Napoca, locuinţele au fost mai ieftine în august faţă de iulie.

Datele colectate şi analizate de imo360 arată dinamici locale foarte diferite. Astfel, Timişoara şi Sibiu sunt singurele pieţe analizate în care preţurile au crescut atât în iulie, cât şi în august, ajungând la finalul perioadei cu 4,1%, respectiv 3,3% peste media primului semestru.

Bucureşti, singurul mare oraş sub media primului semestru

"Iaşi a avut o evoluţie temperată în iulie, urmată de un avans mai vizibil în august, când diferenţa faţă de media primelor şase luni a ajuns la 2,7%. Cluj-Napoca a urmat o traiectorie diferită: după un vârf de 3.200 euro/mp în iulie, preţul mediu a coborât la 3.155 euro/mp în august, rămânând cu 2% peste media primului semestru.

Braşov a fost cea mai stabilă dintre pieţele analizate, cu o diferenţă de numai 0,2% faţă de nivelul de referinţă", susţin autorii analizei.

Bucureşti este singura piaţă din analiză care a încheiat august sub media primului semestru. După scăderea din iulie, preţul mediu a recuperat până la 2.033 euro/mp în august, faţă de 2.053 euro/mp în primele şase luni ale anului, diferenţa fiind de 1%.

Privite împreună, datele imo360 indică mai degrabă rezistenţa preţurilor de ofertare decât o creştere uniformă a pieţei. Chiar într-o perioadă marcată de un blocaj administrativ fără precedent, variaţiile au rămas limitate, iar cinci dintre cele şase pieţe au încheiat perioada peste media primului semestru.

În spatele acestei imagini generale există însă realităţi locale foarte diferite: de la +4,1% în Timişoara la o piaţă aproape staţionară în Braşov şi -1% în Bucureşti.