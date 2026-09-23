Euro atinge o valoare record. Cursul anunțat de BNR. Bursa de la București a deschis pe roșu

Euro a urcat la un nou nivel istoric față de leu. Foto: Getty Images

Euro a urcat miercuri la un nou nivel record față de leu pe piața interbancară, ajungând la 5,278 lei. Moneda europeană a trecut astfel peste precedentul maxim istoric al cursului oficial BNR, de 5,268 lei pentru un euro, atins pe 6 mai, imediat după căderea Guvernului Bolojan. În aceeași dimineață, Bursa de Valori București a deschis în scădere pe majoritatea indicilor.

Leul s-a depreciat încă de la primele ore ale zilei. Euro a început ședința interbancară peste 5,27 lei, după ce în ultimele zile se menținuse în zona 5,26 lei, iar ulterior a ajuns la 5,278 lei. Marți, 22 septembrie, cursul oficial anunțat de BNR fusese de 5,2647 lei/euro.

Precedentul record a fost atins după căderea Guvernului Bolojan

Maximul oficial de până acum fusese înregistrat pe 6 mai 2026, când BNR a stabilit un curs de 5,2688 lei pentru un euro. Era la o zi după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma adoptării moțiunii de cenzură în Parlament. În acea ședință, euro crescuse cu peste cinci bani într-o singură zi.

De atunci, moneda europeană a rămas la niveluri ridicate, dar nu mai depășise recordul din mai la cursul oficial. În ultimele zile, euro se apropiase din nou de maxim: luni, 21 septembrie, BNR anunțase 5,2649 lei/euro, cel mai ridicat nivel din ultimele aproximativ patru luni și jumătate.

Bursa de la București a deschis pe roșu

Și Bursa de Valori București a început ședința de miercuri pe roșu. După aproximativ 30 de minute de tranzacționare, majoritatea indicilor erau în scădere, iar rulajul ajunsese la aproximativ 4,9 milioane de lei.

Indicele principal BET, care urmărește cele mai lichide 20 de companii listate la București, pierdea 0,17%, iar BET-Plus scădea tot cu aproximativ 0,17%. BET-XT era în minus cu 0,12%, iar BET-BK cobora cu 0,04%. În schimb, indicii BET-FI, BET-NG și BET AeRO se aflau ușor pe plus.