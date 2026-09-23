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Rusia a lovit puternic Kievul la câteva ore după discuțiile de pace Zelenski-Trump. Nori groși de fum negru au acoperit orașul

I.C.
3 minute de citit Publicat la 14:23 23 Sep 2026 Modificat la 14:25 23 Sep 2026
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Rusia a lovit puternic Kievul la câteva ore după discuțiile de pace Zelenski–Trump. Nori groși de fum negru au acoperit orașul. Foto: Profimedia Images

Rusia a atacat Kievul miercuri dimineaţa cu drone, lovind infrastructura feroviară, depozite şi benzinării, la doar câteva ore după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu omologul său american Donald Trump pentru a discuta despre eforturile de pace, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Cel puţin două persoane au fost ucise, iar altele 22 rănite, potrivit autorităţilor oraşului, în unul dintre cele mai puternice atacuri de când Rusia a început să lovească Kievul şi împrejurimile vara aceasta cu drone cu reacţie, mai rapide şi care zboară la altitudine mare, fiind mai greu de interceptat.

S-au auzit mai multe explozii, iar fumul se ridica deasupra centrului oraşului.

Rusia a lovit puternic Kievul la câteva ore după discuțiile de pace Zelenski-Trump. Nori groși de fum negru au acoperit orașul 1104352
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"Aceasta este priveliştea de la ferestrele Delegaţiei UE astăzi. Clădirile din apropiere sunt în flăcări", a spus Katarina Mathernova, ambasadoarea UE în Ucraina, într-o postare pe reţelele sociale.

Zelenski s-a întâlnit marţi cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în marja Adunării Generale a ONU, pentru a discuta modalităţi de acoperire a deficitului bugetar uriaş al Ucrainei, provocat de creşterea cheltuielilor militare, pe care liderul ucrainean a atribuit-o intensificării atacurilor aeriene ale Rusiei.

În cadrul întâlnirii cu Trump, Zelenski a discutat despre un potenţial armistiţiu bilateral privind ţinte din sectorul energetic şi a solicitat o creştere a livrărilor de rachete de apărare antiaeriană Patriot din SUA pentru ca ţara sa să se apere împotriva unei posibile campanii ruseşti în perioada de iarnă împotriva infrastructurii electrice a Ucrainei. Nu s-a ajuns la niciun acord, a spus el.

Volodimir Zelenski a afirmat că este gata pentru "orice format" de încetare a focului energetic cu Moscova, atâta timp cât Rusia îşi opreşte propriile atacuri asupra infrastructurii Ucrainei.

Kremlinul a declarat miercuri că încă nu s-au reunit condiţiile necesare pentru viitoarele discuţii de pace cu Ucraina şi nu există planuri pentru vreo întâlnire la nivel înalt.

Primarul oraşului Kiev, Vitali Kliciko, a declarat că o dronă a lovit o clădire nerezidenţială cu nouă etaje, precum şi un centru de afaceri şi mai multe depozite.

Compania ucraineană de petrol Ukrnafta a indicat că Rusia a lovit una dintre staţiile sale de benzină din capitală, a şasea astfel de unitate atacată în ultimele săptămâni.

Cel puţin două benzinării au fost atacate, au declarat autorităţile. Imaginile difuzate de Reuters TV au arătat una dintre benzinăriile grav avariate, situată pe o autostradă aglomerată.

Oleksandr Pertsovski, directorul general al operatorului feroviar ucrainean, a declarat că infrastructura feroviară a fost ţinta unui atac la Kiev şi că unul dintre angajaţii săi a fost rănit.

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Etichete: Kiev Rusia Ucraina Volodimir Zelenski Donald Trump atac rusia

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