Rusia a lovit puternic Kievul la câteva ore după discuțiile de pace Zelenski-Trump. Nori groși de fum negru au acoperit orașul

Rusia a lovit puternic Kievul la câteva ore după discuțiile de pace Zelenski–Trump. Nori groși de fum negru au acoperit orașul. Foto: Profimedia Images

Rusia a atacat Kievul miercuri dimineaţa cu drone, lovind infrastructura feroviară, depozite şi benzinării, la doar câteva ore după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu omologul său american Donald Trump pentru a discuta despre eforturile de pace, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Cel puţin două persoane au fost ucise, iar altele 22 rănite, potrivit autorităţilor oraşului, în unul dintre cele mai puternice atacuri de când Rusia a început să lovească Kievul şi împrejurimile vara aceasta cu drone cu reacţie, mai rapide şi care zboară la altitudine mare, fiind mai greu de interceptat.

S-au auzit mai multe explozii, iar fumul se ridica deasupra centrului oraşului.

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"Aceasta este priveliştea de la ferestrele Delegaţiei UE astăzi. Clădirile din apropiere sunt în flăcări", a spus Katarina Mathernova, ambasadoarea UE în Ucraina, într-o postare pe reţelele sociale.

❗ ❗ ❗ Some breaking news from Kyiv with your lunch.



A little while ago, in a span of fifteen or twenty minutes we heard three enormous, deafening explosions. These were followed huge plumes of smoke. We could see that from our offices.



We immediately moved from our offices… pic.twitter.com/DcuXWLsabH — Katarina Mathernova ?? (@kmathernova) September 23, 2026

Zelenski s-a întâlnit marţi cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în marja Adunării Generale a ONU, pentru a discuta modalităţi de acoperire a deficitului bugetar uriaş al Ucrainei, provocat de creşterea cheltuielilor militare, pe care liderul ucrainean a atribuit-o intensificării atacurilor aeriene ale Rusiei.

În cadrul întâlnirii cu Trump, Zelenski a discutat despre un potenţial armistiţiu bilateral privind ţinte din sectorul energetic şi a solicitat o creştere a livrărilor de rachete de apărare antiaeriană Patriot din SUA pentru ca ţara sa să se apere împotriva unei posibile campanii ruseşti în perioada de iarnă împotriva infrastructurii electrice a Ucrainei. Nu s-a ajuns la niciun acord, a spus el.

Volodimir Zelenski a afirmat că este gata pentru "orice format" de încetare a focului energetic cu Moscova, atâta timp cât Rusia îşi opreşte propriile atacuri asupra infrastructurii Ucrainei.

Russians have been intensively bombing Kyiv all morning



There have been at least three major strikes near the railway station and two more strikes on gas stations.



So far, one person is known to have been killed and eight wounded. pic.twitter.com/EkFqaiYz01 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2026

Kremlinul a declarat miercuri că încă nu s-au reunit condiţiile necesare pentru viitoarele discuţii de pace cu Ucraina şi nu există planuri pentru vreo întâlnire la nivel înalt.

Primarul oraşului Kiev, Vitali Kliciko, a declarat că o dronă a lovit o clădire nerezidenţială cu nouă etaje, precum şi un centru de afaceri şi mai multe depozite.

Russian jet-powered drones have bombed central Kyiv throughout today, largely targeting the neighborhood around the main railway station. The city is shrouded in smoke and the air smells heavy and toxic. At least one person has been killed and many others wounded. Fires are still… pic.twitter.com/HfFK28zeJN — Christopher Miller (@ChristopherJM) September 23, 2026

Compania ucraineană de petrol Ukrnafta a indicat că Rusia a lovit una dintre staţiile sale de benzină din capitală, a şasea astfel de unitate atacată în ultimele săptămâni.

Cel puţin două benzinării au fost atacate, au declarat autorităţile. Imaginile difuzate de Reuters TV au arătat una dintre benzinăriile grav avariate, situată pe o autostradă aglomerată.

Oleksandr Pertsovski, directorul general al operatorului feroviar ucrainean, a declarat că infrastructura feroviară a fost ţinta unui atac la Kiev şi că unul dintre angajaţii săi a fost rănit.