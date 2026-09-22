Cum va arăta iarna 2026-2027. Cum va influența El Nino zăpada din Europa, cu o schimbare în februarie

3 minute de citit Publicat la 12:02 22 Sep 2026 Modificat la 12:02 22 Sep 2026

Unul dintre principalii factori care vor influența vremea în lunile următoare este fenomenul Super El Niño. Sursă foto: Getty Images

Primele prognoze pentru iarna 2026-2027 încep să contureze modul în care ar putea evolua sezonul rece. Cele mai recente date din luna septembrie indică diferențe regionale în ceea ce privește cantitatea de zăpadă, inclusiv în Europa, potrivit Severe Weather.

Unul dintre principalii factori care vor influența vremea în lunile următoare este fenomenul Super El Niño, un episod de încălzire puternică a apelor din zona tropicală a Oceanului Pacific.

Datele actuale arată că acest fenomen este în dezvoltare și că ar putea ajunge la intensitate maximă spre sfârșitul toamnei și începutul iernii.

Super El Niño, fenomenul care poate influența iarna 2026-2027

El Niño este asociat cu temperaturi ale apelor oceanice peste valorile normale în regiunea ecuatorială a Pacificului. În cazul episodului urmărit în prezent, anomaliile de temperatură sunt deosebit de mari.

Analizele oceanice arată că, în partea de est a Pacificului, temperaturile apei au ajuns în unele zone la valori cu peste 6 grade Celsius peste normal.

Însă încălzirea de la suprafața oceanului reprezintă doar o parte a fenomenului. Sub suprafață se află o importantă masă de apă foarte caldă, care se deplasează către est și urcă treptat spre suprafață.

Datele prezentate în prognoze indică anomalii de peste 9 grade Celsius în anumite zone aflate până la aproximativ 200 de metri adâncime.

Această rezervă de apă caldă contribuie la menținerea fenomenului El Niño și poate susține evoluția sa pe parcursul sezonului rece.

Când ar putea atinge El Niño intensitatea maximă

Cele mai recente estimări indică posibilitatea ca fenomenul să atingă intensitatea maximă în perioada octombrie-decembrie.

Prognozele urmăresc un episod foarte puternic, cu anomalii ale temperaturii oceanului care ar putea depăși 4 grade Celsius în anumite zone ale Pacificului tropical.

Astfel de fenomene influențează circulația atmosferică la scară largă, inclusiv poziția și traseul curenților de mare altitudine.

Un rol important îl are jet stream-ul, un curent puternic de aer aflat la aproximativ 8-11 kilometri altitudine. Acesta transportă umezeală și precipitații și poate influența inclusiv distribuția zăpezii în timpul iernii.

Ce arată datele despre zăpadă în Europa

Modelele climatice arată că perioadele cu El Niño puternic pot fi asociate în Europa cu deficite de zăpadă în anumite regiuni.

Potrivit datelor istorice prezentate în analiză, zonele afectate de ninsori sub medie pot include nord-vestul, sudul și partea central-nordică a Europei.

Unul dintre factorii menționați este circulația mai blândă a maselor de aer dinspre Atlantic, precum și extinderea unei zone de presiune ridicată dinspre sud. În aceste condiții, temperaturile pot fi prea ridicate pentru ca zăpada să se mențină pe suprafețe extinse, cu excepția zonelor aflate la altitudini mai mari.

Totuși, acestea sunt tipare observate în anii trecuți și nu înseamnă că fiecare iarnă cu El Niño va avea exact aceeași evoluție.

Fiecare sezon rece are propriile particularități, iar media rezultată din mai mulți ani nu poate descrie cu exactitate vremea dintr-o anumită iarnă.

Prognoza actualizată pentru iarna 2026-2027

Pentru cea mai recentă actualizare, analiza folosește datele modelului european ECMWF, considerat cel mai performant dintre modelele urmărite de-a lungul timpului.

În cazul Europei, prognoza sezonieră nu indică, în ansamblu, un semnal foarte puternic pentru zăpadă. Totuși, actualizarea din septembrie arată o îmbunătățire față de estimările anterioare.

În continuare apar regiuni cu potențial de ninsori sub normal, în special în extremitatea nordică, nord-vestică și în sud-vestul Europei.

În același timp, în partea centrală a continentului încep să apară zone în care prognoza indică un potențial de ninsori peste media obișnuită.

Februarie poate aduce schimbări în centrul Europei

Un exemplu de prognoză lunară prezentat în analiză este cel pentru luna februarie.

Datele indică un semnal favorabil pentru ninsori în anumite zone din centrul Europei. Este vorba însă despre o prognoză pe termen lung, iar astfel de hărți nu trebuie interpretate ca o estimare exactă a cantității de zăpadă care va cădea într-un anumit loc.

Mai degrabă, ele indică dacă există o tendință pentru valori peste sau sub media calculată pe o perioadă de 30 de ani.

Prognozele pe termen lung trebuie interpretate cu prudență

Hărțile sezoniere și lunare oferă o imagine asupra tendințelor generale, nu pot spune cu exactitate când va ninge sau câți centimetri de zăpadă se vor depune într-o anumită zi.

În cazul prognozelor pentru iarna 2026-2027, datele actuale oferă însă primele indicii privind distribuția probabilă a ninsorilor.

În Europa, imaginea rămâne neuniformă: unele regiuni apar cu un potențial de ninsori sub normal, în timp ce în anumite zone centrale încep să apară semnale pentru valori peste medie.

Pe măsură ce sezonul rece se apropie, noile actualizări ale modelelor meteorologice vor putea modifica această imagine.