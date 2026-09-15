El Niño tocmai s-a transformat în „super” El Niño și a intrat în teritoriu necunoscut. Ce înseamnă asta pentru vremea pe Pământ

Super El Nino are deja consecințe globale. În imagini: furtună marină la Waikiki Beach, Hawaii, uragan urmărit din satelit și incendii de vegetație în Indonezia. Sursă: Getty Images

Fenomenul El Niño deja puternic tocmai a devenit „super” El Niño și a intrat pe un teritoriu necunoscut pentru meteorologi, relatează CNN. Ciclul natural s-a intensificat într-un ritm uluitor de rapid de când fenomenul a fost declarat oficial, în iunie, iar acum este mai puternic decât oricând la această dată. Potrivit specialiștilor, acest „super” El Niño încă nu a ajuns la intensitatea maximă.

Meteorologii estimează de luni întregi că fenomenul va deveni foarte puternic până în această toamnă. Principalul indicator al intensității sale a depășit acum acest prag și va continua să crească.

El Niño înseamnă temperaturi ale apei mai ridicate decât media de-a lungul Ecuatorului, în Oceanul Pacific. Apa mai caldă provoacă schimbări corespunzătoare în atmosferă, cu efect de domino asupra tiparelor meteorologice din întreaga lume.

Un sezon activ de uragane în Pacific, care a adus mai multe amenințări pentru Hawaii, un Atlantic fără niciun uragan până în prezent plus incendiile devastatoare din Indonezia sunt doar câteva dintre consecințele deja consemnate în contul lui super” El Niño.

Cu cât fenomenul este mai puternic, cu atât crește probabilitatea ca acesta să influențeze tiparele meteorologice.

Cum a trecut El Niño la statutul „super”

Pentru a determina intensitatea fenomenului El Niño, meteorologii de la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a Statelor Unite (NOAA) măsoară diferența dintre temperaturile de la suprafața mării și valorile considerate normale într-o anumită regiune a Pacificului. Ei folosesc un indicator numit Niño 3.4 Relative Oceanic Niño Index sau RONI.

Cea mai recentă valoare săptămânală a RONI a atins exact 2 grade Celsius peste medie. Acesta este pragul pentru categoria „foarte puternic”, cea mai înaltă categorie oficială stabilită de meteorologi. Totodată, acesta este momentul în care El Niño primește și denumirea neoficială de „super”.

Valorile săptămânale publicate de NOAA oferă o imagine a intensității El Niño în timp real, lucru esențial având în vedere cât de rapid se intensifică fenomenul.

În urmă cu un an, în aceeași perioadă, se manifesta o La Niña slabă. La Niña este contrapartida rece a lui El Niño. Potrivit CNN, sunt doar câțiva alți ani care au înregistrat o trecere atât de rapidă către un El Niño puternic. Intră aici și episodul din 1982-1983, cel mai puternic înregistrat vreodată.

„Super” El Niño e pe cale să devină cel mai puternic înregistrat vreodată

Acesta nu este un fenomen obișnuit: pe lângă faptul că este cel mai puternic El Niño din toate timpurile înregistrat la această dată, este foarte probabil ca, în cele din urmă, să devină mai puternic decât orice episod anterior.

Până la sfârșitul anului, există o probabilitate de 75% ca actualul El Niño să atingă un vârf de intensitate care să îl transforme în cel mai puternic fenomen înregistrat de la începutul măsurătorilor, în 1950, indică cea mai recentă prognoză NOAA, de săptămâna trecută.

El Niño din acest an apare într-o lume mult mai caldă decât în timpul episoadelor record anterioare, iar cauza o reprezintă schimbările climatice.

O simplă comparație între temperaturile de la suprafața mării din acest an și cele din timpul episoadelor record din trecut arată cât de mult a schimbat regulile jocului poluarea generată de arderea combustibililor fosili.

Trecutul, prezentul și ce urmează

Iarna este perioada în care se estimează că El Niño va atinge intensitatea maximă și, de regulă, tot atunci influența sa asupra vremii la nivel mondial este cea mai pronunțată. Însă fenomenul și-a făcut deja simțită prezența în numeroase moduri în această vară, pe măsură ce s-a intensificat rapid.

El Niño a fost și continuă să fie un factor major atât pentru sezoanele de uragane din Atlantic, cât și pentru cele din Pacific. În Atlantic, fenomenul a dus forfecarea vântului - care poate distruge furtunile tropicale - până la niveluri extreme și a menținut-o acolo, chiar în perioada care ar trebui să fie cea mai activă a sezonului. Asta a adus cea mai lungă perioadă de așteptare înregistrată vreodată pentru primul uragan al sezonului, în acest ocean.

În Pacificul excepțional de cald, El Niño a împiedicat apariția aceluiași tip de forfecare a vântului, iar activitatea ciclonică a explodat. Până acum, în partea de est și centrală a Pacificului s-au format și s-au dezvoltat 16 furtuni, dintre care două uragane de categoria 5, iar arhipelagul Hawaii s-a confruntat, doar el, cu trei sisteme tropicale în mai puțin de o lună.

Paisprezece dintre aceste furtuni s-au format în Pacificul de Est. Cu încă aproximativ două luni și jumătate rămase din sezon, numărul lor va depăși probabil media sezonieră de 15 furtuni.

În altă parte a lumii, Indonezia se confruntă cu incendii de vegetație extinse, iar situația s-ar putea înrăutăți: anii marcați de El Niño fac țara mai uscată decât în mod normal. Asta înseamnă cantități mari de vegetație extrem de uscată, ușor inflamabilă, și precipitații insuficiente pentru ca pompierii să poată ține sub control focurile în desfășurare.

Șanse bune ca 2027 să stabilească recorduri globale de temperatură

El Niño crește, de asemenea, temperatura medie globală a aerului peste nivelurile deja ridicate din cauza schimbărilor climatice. Contribuția sa a transformat această vară într-una extrem de fierbinte în întreaga lume. Luna august a fost cea mai caldă înregistrată vreodată pe Pământ și ar putea marca începutul unei perioade de temperaturi ridicate ridicate la extrem, cu un 2027 cu temperaturi record la nivel global.

Este clar că El Niño joacă deja un rol major, însă fenomenul își va atinge intensitatea maximă în lunile următoare, exact la timp pentru a influența iarna din Statele Unite.