Grindeanu, nervos după nominalizarea lui Luca Niculescu: „PSD nu va participa la o aventură politică. Analizăm mâine”

Grindeanu a spus că PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru "o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică". Foto: INQUAM Photos/George Călin

Sorin Grindeanu reacționează după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier și anunță că PSD va analiza propunerea într-o ședință a Biroului Permanent Național. Liderul social-democrat susține că noua nominalizare „sfidează matematica parlamentară” și avertizează că partidul nu va acorda „voturi în alb” pentru o nouă construcție politică.

"Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui. Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere. Da! România are nevoie urgentă de un guvern care să schimbe direcția greșită a țării, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru 2027".

Grindeanu a spus că PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru "o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică".

"Prim-ministrul desemnat trebuie să spună public cum vrea să arate Guvernul și care sunt principalele măsuri pe care le are în vedere pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare a oamenilor, cu menținerea țintelor de deficit.

Altfel, dacă prim-ministrul desemnat va susține în continuare politicile de austeritate ale lui Bolojan, cred că nu mai rămâne altă cale pentru a repune România pe drumul corect decât să mergem la alegeri anticipate. Îmi doresc să punem punct României interimatelor!".