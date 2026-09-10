Probabilitatea lui Super El Niño a ajuns la 75%. A crescut spectaculos de acum o lună. Șanse mari ca 2027 să fie un an de foc

1 minut de citit Publicat la 20:25 10 Sep 2026 Modificat la 20:25 10 Sep 2026

Incendii de vegetație în Kimberley, Australia. Foto: Getty Images

Actualul fenomen climatic El Niño a continuat să se intensifice în luna august și are acum o probabilitate de 75% de a deveni cel mai puternic înregistrat vreodată, a anunțat joi Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA), potrivit Agerpres, care citează AFP.

Conform măsurătorilor și modelărilor pe calculator, El Niño va continua să se intensifice până la atingerea punctului său maxim, estimat pentru sfârșitul anului.

Cu o probabilitate de 75%, fenomenul va atinge între octombrie și decembrie un nivel de intensitate fără precedent, de la debutul măsurătorilor în 1950.

Probabilitate lui Super El Niño a crescut cu 6% într-o lună

În urmă cu o lună, NOAA estima o probabilitate de 69%. Devenit sinonim cu secete extreme, inundații devastatoare și temperaturi record la scară mondială, El Niño este o variație climatică naturală care revină la fiecare doi-șapte ani.

Apele de suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial se încălzesc începând din primăvară, aducând în lunile care urmează modificări importante ale regimurilor furtunilor, presiunii și precipitațiilor la scară mondială.

El Niño se adaugă fenomenelor care însoțesc încălzirea globală

La începutul lui septembrie, secretara Organizației meteorologice mondiale (OMM), Celeste Saulo, a avertizat că actualul episod ''ar putea fi mai puternic decât toate cele pe care le-am observat'' până acum.

În trecut, El Niño a provocat sau a intensificat secete și a crescut riscurile de incendii în regiuni din Amazonia, America Centrală, Indonezia și Australia, provocând și perturbări ale musonului în India sau ploi diluviene în estul Africii.

Acest fenomen se adaugă, de altfel, la consecințele schimbărilor climatice cauzate de activitățile umane, care intensifică în special fenomenele meteorologice extreme.

În anul care urmează unui fenomen El Niño, căldura înmagazinată în ocean este eliberată în atmosferă, contribuind în general la creșterea temperaturilor mondiale.

Numeroși climatologi prognozează, așadar, că anul 2027 va fi cel mai cald înregistrat vreodată.