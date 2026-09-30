Un mall nou, întins pe 19.000 mp, s-a deschis în inima celui mai valoros zăcământ de platină din lume

2 minute de citit Publicat la 13:51 30 Sep 2026 Modificat la 13:51 30 Sep 2026

Malekane Mall s-a deschis în cadrul complexului magmatic Bushveld din Africa de Sud. Sursa foto: Twin City via LikedIn

Malekane Mall și-a deschis porțile pentru public pe 24 septembrie, în Africa de Sud, găzduind 60 de magazine pe o suprafață de 19.000 de metri pătrați, potrivit Daily Investor.

Centrul comercial este situat în Tubatse, în cadrul complexului magmatic Bushveld (Bushveld Igneous Complex – BIC). Acest complex reprezintă cea mai mare intruziune magmatică stratificată din scoarța terestră.

Complexul Bushveld găzduiește 20 de exploatări miniere, deținând între 70% și 75% din resursele mondiale de platină și asigurând 70% din producția globală de platină.

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Joi, 24 septembrie, Malekane Mall a avut deschiderea oficială, oferind o nouă destinație comercială concepută pentru a deservi comunitățile din zona înconjurătoare.

Ceremonia oficială de tăiere a panglicii a fost condusă de șeful Nkwane Malekane, din cadrul Autorității Tribale Ga-Malekane.

Ceremonia a marcat finalizarea unui proiect de dezvoltare construit pe baza unei colaborări strânse cu comunitatea locală și cu liderii tradiționali.

Complex comercial cu 60 de magazine

Cu o suprafață de 19.000 de metri pătrați și 60 de comercianți, Malekane Mall spune că aduce mai aproape de comunitățile pe care le deservește o ofertă diversificată de produse alimentare, modă, servicii, restaurante și produse de zi cu zi.

Centrul comercial are ca magazine principale Shoprite, Boxer, Roots și Cashbuild și este completat de mari retaileri naționali precum Clicks, Jet, PEP, Ackermans, Truworths, Mr Price și KFC.

Malekane Mall a fost dezvoltat în cadrul unui angajament mai amplu pentru sprijinirea dezvoltării economice și comunitare locale.

În infrastructura din jur au fost investite 13 milioane de ranzi sud-africani (ZAR), adică aproximativ 660.000–670.000 de euro, pentru drumuri, infrastructură publică și servicii de bază, contribuind la îmbunătățirea accesibilității și infrastructurii din zonă.

Podul din imediata apropiere, finalizat recent, a îmbunătățit și mai mult accesul și siguranța rutieră pentru comunitățile din împrejurimi.

700 de noi locuri de muncă

Proiectul a creat 700 de locuri de muncă permanente, iar în timpul construcției au fost cheltuiți aproape 20 de milioane de ranzi (n.r aproape 1,08 milioane de euro) pentru forță de muncă și materiale locale.

Proiectul a sprijinit, de asemenea, renovarea unor creșe locale și a dus la încheierea unor parteneriate cu școlile din zonă.

Deschiderea centrului comercial marchează finalul a două decenii de colaborare între dezvoltatori, liderii tradiționali și comunitatea locală.

Dezvoltarea a fost coordonată de Twin City, în parteneriat cu GMI Property Group.

Directorul general al Twin City, Ryno de Leeuw, a declarat că viziunea pentru Malekane Mall a depășit întotdeauna domeniul comerțului.

„Reacția la deschiderea noastră a fost incredibilă și a fost deosebit de plăcut să întâmpinăm comunitatea în noul lor centru comercial”, a declarat de Leeuw. „Așteptăm cu nerăbdare să creștem alături de ei și să transformăm Malekane Mall într-un loc de care oamenii să fie mândri și pe care să-l considere al lor.”

El a mai spus că centrul comercial este acum pregătit să se dezvolte odată cu comunitatea și să devină un important centru social, economic și comercial pentru Steelpoort și zonele învecinate.