Un restaurant din Coreea de Sud care poartă numele lui Xi Jinping a fost vandalizat de patru bărbați chinezi

1 minut de citit Publicat la 10:45 30 Sep 2026 Modificat la 10:45 30 Sep 2026

Restaurantul funcționează de opt ani. Sursă foto: Getty Images

Un restaurant din Coreea de Sud care poartă numele lui Xi Jinping a fost vandalizat de un grup de cetățeni chinezi, iar suspecții au fugit din țară imediat după atac, potrivit autorităților locale, scrie BBC. Proprietarul localului susține că ia în considerare să schimbe denumirea restaurantului.

Incidentul a avut loc în data de 24 septembrie, atunci când patru bărbați mascați au intrat în restaurant și au distrus mai multe obiecte de mobilier.

Proprietarul a declarat că atacul de săptămâna trecută este cel mai grav incident cu care s-a confruntat în ultimul an. Pagubele provocate localului sunt estimate la aproximativ 15 milioane de woni, echivalentul a circa 11.100 de dolari.

Restaurantul a fost închis timp de cinci zile în urma atacului și s-a redeschis marți. Proprietarul spune că ia în calcul schimbarea numelui pentru local.

Poliția a declarat marți că cei patru suspecți sunt bărbați chinezi cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani.

După atac, aceștia ar fi fugit în Yantai, un oraș din provincia Shandong din China.

Polițiștii intenționează, de asemenea, să ceară Interpolului emiterea unor „notificări roșii” pentru cei patru bărbați. Acestea permit autorităților din alte țări să îi localizeze și să îi rețină în vederea extrădării.

Restaurantul funcționează de opt ani, însă în ultimul an proprietarul a început să primească tot mai multe solicitări pentru schimbarea numelui. În luna august a anului trecut, după ce s-a aflat că Xi Jinping urma să participe la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat în Coreea de Sud, proprietarul a primit zeci de telefoane prin care i se cerea să schimbe numele restaurantului.

Potrivit acestuia, unele persoane i-ar fi oferit chiar bani pentru a face acest lucru.

De asemenea, în urmă cu câteva luni, o persoană a depus o plângere la Ministerul Proprietății Intelectuale din Coreea de Sud în legătură cu un preparat din meniul restaurantului, denumit „Xi Jinping Special Rice”.

După verificări, cazul a fost închis, autoritățile stabilind că nu exista nicio neregulă.

Restaurantul se află în Seongnam, un oraș situat la sud de Seul, și servește o gamă largă de preparate chinezești, deși meniul său include și câteva preparate sud-coreene. În mediul online, clienții au acordat localului recenzii de patru stele din cinci.