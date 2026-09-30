Susținătorii lui Călin Georgescu au stat toată noaptea în fața arestului central. George Simion a transmis un mesaj

3 minute de citit Publicat la 10:52 30 Sep 2026 Modificat la 10:52 30 Sep 2026

Susținătorii fostului candidat la prezidențiale s-au adunat în fața clădirii, iar unii au rămas acolo toată noaptea. sursa foto: Antena 3 CNN

Călin Georgescu și-a petrecut prima noapte din cele 30 de zile de arest preventiv în Arestul Central din București. Susținătorii fostului candidat la prezidențiale s-au adunat în fața clădirii, iar unii au rămas acolo toată noaptea.

Jandarmii au montat garduri și au delimitat perimetrul pentru a preveni eventuale incidente. Miercuri dimineață, în zonă se aflau câteva zeci de susținători, iar numărul lor ar putea crește pe parcursul zilei.

În paralel, ancheta DIICOT continuă. Omul de afaceri Ionel Rusen, arestat preventiv în același dosar, este scos din nou din arest miercuri dimineață pentru perchezițiile informatice. Și marți fusese dus la sediul DIICOT.

Procurorii extrag și analizează datele din telefoanele și dispozitivele electronice confiscate. Anchetatorii vor să stabilească legăturile dintre cei doi suspecți și, mai ales, traseul banilor.

Miza principală este suma de peste un milion de euro plecată din conturile omului de afaceri Răzvan Leu. Potrivit procurorilor antimafia, o parte din bani ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Călin Georgescu.

Aceeași procedură îl așteaptă și pe Georgescu. Și el va fi scos din arest pentru perchezițiile informatice asupra telefoanelor și dispozitivelor ridicate de la el.

În perioada următoare sunt programate și audieri. Nu este exclus ca Georgescu și Rusen să fie audiați din nou, în funcție de probele găsite, alături de alți posibili complici sau martori.

Ancheta s-ar putea extinde. Pe lângă plângerea lui Răzvan Leu, procurorii au primit și o plângere de la Ioan Niculae. Acesta ar fi fost păcălit, prin aceeași schemă și de aceleași persoane, să trimită 500.000 de euro. Anchetatorii urmează să verifice și situația altor oameni de afaceri posibil păgubiți.

Georgescu și Rusen sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Georgescu mai are 29 de zile de arest. Până la expirarea mandatului, procurorii vor decide dacă cer instanței prelungirea măsurii.

Reacțiile politice

Liderul AUR, George Simion, a reacționat pe X, în limba engleză: „FREEDOM for Călin Georgescu ??! Political persecution must stop!” („LIBERTATE pentru Călin Georgescu! Persecuția politică trebuie să înceteze!”).

Marți seară, AUR a transmis printr-un comunicat că rămâne „alături” de Georgescu. Partidul a invocat prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces corect și a respins ideea că arestarea ar putea fi folosită ca presiune pentru a obține voturile AUR la învestirea Guvernului Mureșan.

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a cerut eliberarea „de îndată” a fostului candidat. Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, și-a reînnoit oferta ca firma sa de avocatură să îi preia apărarea și a calificat arestarea drept un abuz.

Cum s-a ajuns aici

Curtea de Apel București a decis marți arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen. Instanța a admis astfel contestația DIICOT față de decizia Tribunalului București, care, cu o săptămână înainte, respinsese cererea de arestare și îi plasase pe cei doi sub control judiciar.

Georgescu a fost ridicat de acasă de polițiști, în baza mandatului de arestare, și dus cu duba la Arestul Central.

Dosarul a pornit de la plângerea depusă în 2024 de Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău, care reclamă că ar fi fost înșelat cu 1,1 milioane de euro. Georgescu a fost reținut pe 21 septembrie, după ce a fost oprit în trafic într-o operațiune a DIICOT.

La percheziții, anchetatorii au găsit în vila lui Georgescu din Mogoșoaia 4.000 de euro și au ridicat documente, calculatoare și laptopuri. În mașina lui a fost descoperit un aparat de bruiaj. DIICOT a mai ridicat două pașapoarte și o legitimație suspectate că ar fi false.

Ulterior, procurorii au pus sechestru pe casa din Mogoșoaia. Potrivit unor surse, există indicii că o parte din banii din străinătate ar fi ajuns în conturile soției lui Rusen. Anchetatorii au primit deja răspunsuri la comisiile rogatorii trimise în Letonia, Elveția, Italia și Marea Britanie.