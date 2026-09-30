Noi reguli de circulație pentru șoferi, motocicliști și utilizatori de trotinete, începând cu 1 octombrie, în Spania

Noi reguli de circulație pentru șoferi, motocicliști și utilizatori de trotinete, începând cu 1 octombrie, în Spania. Sursa foto: Getty Images

Începând de joi, 1 octombrie 2026, Spania introduce modificări importante ale Regulamentului General de Circulație, care schimbă regulile pentru șoferi, bicicliști, motocicliști și utilizatorii trotinetelor electrice. Unele dintre măsuri vor fi aplicate etapizat, până în 2027, potrivit prevederilor publicate în Monitorul Oficial al Statului Spaniol (Boletín Oficial del Estado – BOE), transmite publicaţia La Razón.

Reforma Regulamentului General de Circulație, aprobată prin Decretul Regal 518/2026, va intra în vigoare în Spania începând de mâine. Modificările sale vizează autoturismele, bicicletele, motocicletele, mopedele și trotinetele, deși unele cerințe au un alt termen de aplicare. O parte dintre măsuri se aplică imediat, iar altele vor deveni obligatorii anul viitor.

Depășirea bicicliștilor și păstrarea distanței de siguranță, printre noile reguli

Una dintre cele mai importante schimbări îi privește pe șoferii care depășesc bicicliști în afara localităților. Conform noilor reguli, înainte de începerea manevrei și pe toată durata depășirii, conducătorul auto trebuie să reducă viteza cu cel puțin 20 km/h sub limita maximă admisă pe acel drum. În plus, este obligatorie păstrarea unei distanțe laterale de minimum 1,5 metri față de biciclist. Dacă drumul are mai multe benzi pe sens, șoferul trebuie să schimbe complet banda pentru a efectua depășirea.

În localități, bicicliștii vor circula, de regulă, pe centrul benzii, atunci când condițiile de siguranță permit acest lucru. Vehiculele care circulă în spatele lor pe aceeași bandă trebuie să păstreze o distanță de cel puțin cinci metri. Autoritățile locale vor putea semnaliza și permite circulația bicicletelor în ambele sensuri pe străzi cu o singură bandă, unde limita de viteză este de 30 km/h sau mai mică.

Culoar de urgență obligatoriu pe autostrăzi

Reforma introduce și obligația formării unui culoar de urgență în cazul blocajelor de trafic pe autostrăzi și drumuri expres.

Atunci când vehiculele înaintează cu viteza pietonului sau sunt oprite într-o coloană, șoferii trebuie să se retragă lateral pentru a crea spațiu destinat vehiculelor de intervenție. Pe drumurile cu două benzi pe sens, culoarul se formează între cele două benzi. Dacă există trei sau mai multe benzi pe sens, spațiul trebuie creat între banda din stânga și banda alăturată.

De asemenea, șoferii care depășesc un vehicul imobilizat pe carosabil trebuie să reducă viteza cu cel puțin 20 km/h față de limita drumului și să păstreze o distanță laterală de minimum 1,5 metri. În condiții de ninsoare care îngreunează circulația pe autostrăzi și drumuri expres, depășirea este interzisă, iar partea stângă a carosabilului este rezervată vehiculelor de intervenție și utilajelor de deszăpezire.

Cască obligatorie pentru trotinetiști și vârstă minimă de 15 ani

Noile reguli introduc obligații suplimentare pentru utilizatorii trotinetelor electrice și ai altor vehicule de mobilitate personală. Vârsta minimă pentru utilizarea acestora devine 15 ani, iar casca de protecție devine obligatorie.

Direcția Generală de Trafic (DGT) a reamintit că utilizatorii trebuie să poarte și elemente reflectorizante pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.

Persoanele care folosesc trotinetele în scop profesional vor fi obligate să poarte și vestă reflectorizantă în timpul deplasării.

Motocicliștii trebuie să poarte mănuși și încălțăminte închisă

Ocupanții motocicletelor și ciclomotoarelor vor avea obligația de a purta încălțăminte închisă pe toate drumurile. Pe drumurile din afara localităților devin obligatorii și mănușile de protecție. Motocicletele vor putea circula pe acostamentul din dreapta în cazul ambuteiajelor, însă doar pe sectoarele unde acest lucru este semnalizat și fără a depăși viteza de 30 km/h.

În echipamentul obligatoriu al motocicletei va trebui să existe și o vestă reflectorizantă.

Dispar unele excepții privind centura de siguranță

Reforma elimină excepțiile de la purtarea centurii de siguranță de care beneficiau până acum anumite categorii profesionale.

Taximetriștii, șoferii vehiculelor de transport marfă și instructorii auto vor fi obligați să poarte centura în aceleași condiții ca ceilalți conducători auto.

În intersecțiile urbane semaforizate, ca regulă generală, semnalul galben intermitent destinat vehiculelor nu va mai putea funcționa simultan cu semnalul verde pentru pietoni.

Unele obligații intră în vigoare abia în 2027

Nu toate modificările vor fi aplicate imediat, unele dintre ele urmând să beneficieze de o perioadă de tranziție. Utilizatorii ciclomotoarelor vor putea folosi încă un an căști certificate conform regulilor actuale. Obligația utilizării căștilor omologate va intra în vigoare la 1 octombrie 2027.

Tot de la această dată, trotinetele electrice vor trebui să fie echipate cu lumini de zi.

În ceea ce privește mănușile de protecție pentru motocicliști, obligația se aplică din 1 octombrie 2026, însă, specificațiile tehnice vor fi stabilite ulterior printr-un ordin al Ministerului Transporturilor. Până atunci pot fi folosite mănuși care respectă caracteristicile actuale.