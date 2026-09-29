Propus la MAI, Mircea Abrudean l-a ironizat în Parlament pe Radu Miruță: "Am ales să nu vin azi însoțit de generali"

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, mai 2026. Sursa foto: Agerpres Foto

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, propus să preia portofoliul de la Ministerul Afacerilor Interne, este audiat marți în comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale celor două camere.

El l-a ironizat pe Radu Miruță, care la audierile de luni a venit însoțit de generali.

"Am ales să nu vin azi însoțit de generali și oameni din minister. Sunt profesioniști, dar consider că este o chestiune de respect față de colegii parlamentari să vin așa cum sunt pregătit pentru acest domeniu", a spus el.

Ministrul propus pentru portofoliul Apărării Naționale, Radu Miruță, a primit aviz negativ, luni, în Comisiile parlamentare reunite de apărare națională. Au fost 17 voturi "pentru" şi 21 "contra". La aceste audieri, ministrul USR al Apărării a mers însoţit de trei generali din Armata română.

Cei trei generali care l-au însoţit, luni, pe Radu Miruţă în Comisiile parlamentare reunite de apărare națională sunt gl.mr. Pleşa Cornel, șeful DGArm, gl.bg. Adrian Ivan, locţiitor șef Dgfc şi gl.mr. Valeriu Roșu, locţiitor șef DRPCVP.

Prezenţi în studioul emisiunii "Sinteza zilei", generalii Cristian Barbu şi Mircea Mîndrescu au contestat mişcarea lui Miruţă. "A fost un abuz din partea ministrului, care probabil că a dat ordin ca aceşti generali să-l însoţească într-o astfel de misiune politică", a declarat gen. Barbu.