Susținătorii lui Călin Georgescu fac chetă pe TikTok să îi cumpere vila din Toscana. „Sunt primul care donează 1000 de euro?”

6 minute de citit Publicat la 22:30 28 Sep 2026 Modificat la 22:34 28 Sep 2026

Călin Georgescu a anunțat, luni, că donațiile în bani se fac doar prin intermediul avocaților sau al familiei. Foto: Hepta

Călin Georgescu își căuta o vilă de 1,2 milioane de euro în Toscana, cu o anexă ”pentru servitori”. Acum, oameni care trăiesc din pensia minimă, au pensie de boală ori români din diaspora se oferă să-i strângă bani de casă, pe TikTok. Și pe Facebook. Totul a pornit de la un susținător care a anunțat că donează primii 1.000 de euro, după ce DIICOT a pus sechestru pe vila lui Georgescu din Mogoșoaia. Georgescu nu i-a oprit.

Luni, în ziua primului termen din procesul pentru tentativă de lovitură de stat, le-a mulțumit, a spus că „nu e cazul”. Dar n-a închis ușa: a anunțat deja cine va da detaliile despre donații, la nevoie. El, familia și casa lui de avocatură. Între timp, pe rețelele sociale a apărut deja și primul „cont pentru donații”, deschis de un necunoscut care le cere oamenilor să-l contacteze în privat.

Am ascuns numele celor care au scris comentariile. Nu vrem să râdem de ei. Mulți sunt oameni săraci, bătrâni, bolnavi, care trăiesc de la o lună la alta. Oameni pe care politicienii îi caută doar în campanie și apoi îi uită. Ei nu sunt subiectul acestui articol. Subiectul e omul care le vorbește despre sărăcia lor și căuta, în același timp, o vilă cu anexă pentru servitori.

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O femeie are pensia minimă pe economie. Și vrea să dea 20 de euro. Pentru un om care căuta o vilă de 1,2 milioane de euro, cu o casă separată pentru servitori. Iar omul nu spune nu.

„Nu e cazul. Dacă va fi cazul, doar eu, casa de avocatură și familia mea dăm detalii să fim sprijiniți financiar. Dar nu e cazul”, a declarat luni Călin Georgescu.

Ușa rămâne, deci, întredeschisă.

Cum a început totul

Pe TikTok, un susținător al lui Georgescu a anunțat că donează primii 1.000 de euro pentru fostul candidat la prezidențiale. Casa lui din Mogoșoaia e sub sechestru. Astfel că visul din Toscana a rămas doar în stenograme.

În câteva ore, comentariile au curs. Le redăm așa cum au fost scrise, fără să intervenim pe ele.

„SUNT PRIMUL CARE DONEAZĂ 1000€ ????”, a scris inițiatorul.

„Sant pensionara cu o pensie minima dar si eu donez 20 de euro pentru C G cu toata inima .”, i-a răspuns o femeie.

„Eu am 1280 lei pensie de boală, dar din ăia voi dona!???”, a scris altcineva.

„Și eu am 69 de ani și donez cu mare drag”.

Georgescu a văzut. Luni, le-a răspuns. Nu i-a oprit pe oameni. Ci le-a mulțumit. În viziunea lui, sunt „milioane de români” care vor să-i dea lui bani.

„Aș dori să spun că am văzut și sunt onorat că există doleanțe și dorințe din partea a milioane de români să ne sprijine pe noi ca familie”, a spus el.

Tot el, în același discurs, a descris cum trăiesc acești oameni: „Pensiile și salariile sunt o insultă adusă demnității umane. Peste 20 la sută din populație trăiește sub pragul sărăciei”.

Da, se referă exact la oamenii „vrăjiți” de el, care se oferă acum să-i plătească lui casa.

Ce voia, de fapt, Georgescu

Ca să înțelem ironia, trebuie să ne uităm (din nou) în stenograme.

În primăvara lui 2025, Georgescu îi cerea omului de afaceri Ionel Rusen să-i găsească o casă în Toscana. Izolată. Cu teren. Și cu o anexă.

„Că așa erau făcute pentru...pentru servitori”, îi explica Georgescu.

Proprietatea găsită costa aproximativ 1,2 milioane de euro. Prețul nu l-a speriat.

„Financiar avem tot ce ne trebuie”, spunea Georgescu, potrivit stenogramelor obținute de Antena 3 CNN.

Omul care avea „tot ce trebuie” are acum casa din Mogoșoaia sub sechestru. DIICOT a instituit măsura pe 24 septembrie, în dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro.

Iar banii cu care își plătește bodyguarzii și șoferii? Georgescu a spus, mai demult, că îi are „de la Dumnezeu”.

Iar pe TikTok, nimeni (dintre cei care îl susțin) nu întreabă de unde vin banii lui Georgescu. Și nici cum de Dumnezeu e darnic doar cu el, plătește salariile șoferilor, bodyguarzilor, școlile copiilor, în timp ce-n lume se moare pe capete în războaie. Toți întreabă doar unde să-i trimită.

„Spune-mi te rog, in ce cont trebuie sa donăm pentru casa Președintelui Nostru? Suntem doisprezece din cărți prieteni care avem posibilitatea.Mulțumim!”

„sa ne puna un númar de cont”

„Avem nevoie de cont, va rog!”

„EU NU POT ATAT ,DAR SUNT ACOLO ,PT.AJUTOR ,DAR CUM ????”

Unii au calculat deja. „Daca s7ntem cateva milioane ,putem si 10 euro sa donam s8 e sufic7ent !”

Alții au mers mai departe. „Eu donez salariul meu pentru ca știu ca mâine voi primi de doua ori mai mult.”

Iar alții au un plan teologic. „Eu zic să facem chetă și să plătim prejudiciul ca să ridice sechestrul de pe căsuța Domnului nostru iubit Călin Georgescu. Să facem asta și Dumnezeu ne va întoarce înzecit. Amin!”

Și a apărut, inevitabil, contul

Unde e cerere, apare și ofertă.

„Pentru susținătorii lui Georgescu: Am deschis un cont pentru donații în sprijinul lui Calin Georgescu după ce casa i-a fost pusă sub sechestru. Donati pentru o cauză nobilă! Oamenii de bine sunt rugați să mă contacteze in privat!”

Nimeni nu știe cine e omul. Nici unde ajung banii.

Câțiva susținători au simțit pericolul. „aveți grijă nu sa deschis niciun comt”, a avertizat unul. „NU DONATI NIMIC ÎN NUMELE DL CĂLIN GEORGESCU”, a scris altul.

Georgescu a lămurit, în felul lui, cine ar putea strânge banii. Doar el, casa de avocatură și familia. Dacă va fi cazul.

„Nu de bani are nevoie. De noi în stradă”

Nu toți fanii vor să dea bani. O parte din comentatori cred că Georgescu are nevoie de altceva.

„OAMENI FRUMOSI,CEL MAI MARE AJUTOR ESTE SA FIM UN MILION IN STRADA ,SA FIM TOT TIMPUL LANGA EL,SA FIM MULTI, FOARTE MULTI SI DUPA DACA ESTE NEVOIE VOM SI DONA.”

„corect in strada.nu donații are nevoie daca ii cumpărăm vila,se rezolva situatia actuala din România?”

Georgescu pare să le dea dreptate.

„Nici Moise, nici David și niciun căpitan de navă nu pot să salveze fără popor, marinari etc.”, a spus el.

Alții sunt convinși că nu va avea nevoie de nicio casă. „Dl Călin Georgescu nu va avea nevoie de casă, pt că va ajunge fff curând la COTROCENI ???!”

Răspunsul a venit imediat: „poate la Rahova ???”.

„Dictatura modernă se teme de microfoane”

Luni, Georgescu și Horațiu Potra erau așteptați la Curtea de Apel București, la primul termen în procesul pentru tentativă de lovitură de stat. Jandarmii au montat garduri de protecție, în cazul în care vin susținătorii.

Georgescu s-a declarat nevinovat: „Eu declar public că sunt nevinovat în toate cele trei dosare. Au fost fabricate dosare politice, pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, ci de microfoane, adică libertatea de exprimare.”

I-a mulțumit și unui singur politician, pe nume: „Mulțumesc lui George Simion”. Pe care promitea să-l demaște, odată cu sistemul.

Apoi a trecut la profeții. „Moneda euro se va prăbuși foarte curând.”

Restul internetului râde

Pentru cei care nu-l susțin pe Georgescu, pagina a devenit comedie.

„Vila din Toscana, pe deal! Și servitori!?”

„Nu ar trebui și o mașină?! ??”

„Și școlile copiilor?”

„ăștia donează dintr-o garsoniera ?”

„Deja te-a luat ANAF-ul la ochi ??”

Și, poate cel mai scurt rezumat al situației: „Păi nu era voievod?”

Ca să cumpere vila din Toscana, ar trebui ca 60.000 de pensionari să dea câte 20 de euro. Adică 60.000 de oameni care trăiesc cu 1.281 de lei pe lună. Pentru o casă cu anexă pentru servitori.

Georgescu spune că deocamdată nu e cazul. Femeia cu pensie minimă crede deja că e.