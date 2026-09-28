Ce șanse ar avea PNL la CCR dacă face sesizare împotriva lui Nicușor Dan. Tudorel Toader: „Are dreptate, dar cu alte argumente”

Președintele Nicușor Dan. Foto: Hepta

Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, a spus, luni, că vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, „are dreptate” în ceea ce privește o eventuală sesizare a Curţii Constituţionale dacă Guvernul Siegfried Mureșan nu trece de votul de învestitură din Parlament, iar preşedintele Nicuşor Dan nu convoacă alegerile anticipate, însă „cu alte argumente”. Tudorel Toader a mai spus, în direct la Antena 3 CNN, că în opinia sa, Nicușor Dan a greșit „acolo unde s-a implicat în formarea majorității”.

„În principiu, sunt de acord cu domnul Muraru. Are dreptate, dar cu alte argumente, anume că președintele, spune Constituția, poate (n.r. - poate încerca să instaleze un nou guvern), dar întrebarea este cât timp ține la dispoziție acest «poate».

Domnul Lăzăroiu (n.r. - fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu) știe, că eram judecători când a dat Curtea decizia 799, prin care spunea că președintele încalcă Constituția și atunci când nu îndeplinește o obligație care are ca efect blocarea funcționării autorităților statului. Unde ne aflăm? În ipoteza în care președintele nu poate ajunge la formarea unui guvern și rămânem cu un interimar”, a spus Tudorel Toader.

Astfel, Nicușor Dan ar fi greșit „acolo unde s-a implicat în formarea majorității”.

„Unde a greșit, în opinia mea? Acolo unde s-a implicat în formarea majorității. Trebuie să își îndeplinească obligațiile constituționale de asigurare a funcționalității autorităților. Nu a făcut asta pentru că s-a implicat în formarea majorităților. Premierul desemnat e cel care caută și identifică majoritatea parlamentară.

Vă referiți că a spus „fără AUR"? Chiar și așa, am spus că a greșit pentru că s-a implicat în formarea majorității”, a adăugat el.

Vicepreședintele liberarilor, Alexandru Muraru, a anunţat, luni, că PNL a dezbătut, în cadrul BPN, o eventuală sesizare a Curţii Constituţionale, dacă Guvernul Siegfried Mureșan nu trece de votul de învestitură din Parlament, iar preşedintele Nicuşor Dan nu convoacă alegerile anticipate.

„În condiţiile actuale este evident faptul că nu se poate instala un Guvern şi astfel încât, în interpretarea noastră, aceasta este o chestiune imperativă. Asta nu înseamnă că preşedintele, oricare ar fi el, va putea încerca de zeci de ori să instaleze ani la rând, România rămânând cu un Guvern demis şi cu un Guvern interimar”, a declarat Muraru.