Bruxelles-ul ar urma să amâne noile reguli pentru emisiile de metan. Decizia ar veni după presiuni din Franţa şi SUA

Relaxarea regulilor propuse de Comisia Europeană vizează în principal modul de aplicare a noilor cerințe privind metanul din importurile de gaze. sursa foto: Getty

Comisia Europeană intenționează să amâne intrarea în vigoare a normelor comunitare privind reducerea emisiilor de metan, a anunțat luni un purtător de cuvânt, în urma solicitărilor guvernelor, inclusiv al Franței și Statelor Unite, de a face o pauză sau de a modifica reglementările referitoare la metan, un gaz cu efect de seră extrem de poluant, notează Agerpres.

'Comisia intenționează să propună amânarea intrării în vigoare a normelor privind emisiile de metan', a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului comunitar, fără a specifica cât timp vor fi amânate reglementările.

Într-un interviu acordat vineri Bloomberg, Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie, a spus că Bruxelles-ul analizează amânarea cu un an a intrării în vigoare a normelor privind emisiile de metan. Acestea ar fi trebui să fie implementate de la 1 ianuarie 2027.

Oficialul european a justificat această potențială amânare prin contextul unei 'ierni potențial foarte dificile, având în vedere incertitudinile legate de situația din Strâmtoarea Ormuz și prețurile foarte ridicate la energie'.

Macron, scrisoare către Ursula von der Leyen

În contextul creșterii prețurilor la combustibili legate de războiul din Orientul Mijlociu, Emmanuel Macron i-a trimis recent o scrisoare Ursulei von der Leyen, solicitând modificarea anumitor reglementări europene. Urmând exemplul multor țări europene, președintele francez a solicitat în special o amânare cu un an normelor comunitare privind emisiile de metan, un gaz cu efect de seră extrem de poluant.

Regulamentul (UE) 2024/1787 stabilește norme pentru măsurarea, monitorizarea, raportarea și reducerea cu precizie a emisiilor de metan în sectorul energetic al Uniunii Europene. În conformitate cu acest regulament, importatorii de gaze și petrol din UE trebuie să monitorizeze și să raporteze emisiile de metan asociate cu aprovizionarea lor, începând din ianuarie 2027, pentru a limita scurgerile.

Acest regulament este contestat de o serie de țări, în special producători de hidrocarburi precum Statele Unite, care îl consideră o constrângere și susțin că riscă să provoace o reducere a exporturilor lor.

Comisia Europeană a relaxat deja semnificativ acest regulament în luna iulie, prin renunțarea, pentru trei ani, la amenzile care ar fi trebuit plătite de companiile de hidrocarburi pentru nerespectare regulilor.

ONG-urile de mediu se opun vehement slăbirii acestui regulament.

'Regulamentul european privind metanul nu este la originea costurilor energiei în Europa, iar amânarea implementării sale nu va aduce nicio reducere a prețurilor. Reducerea emisiilor de metan este cea mai rapidă modalitate de a evita condițiile meteorologice extreme. Revizuirea regulamentului european privind metanul nu este doar inutilă, ci și contraproductivă', a subliniat Kim O'Dowd de la ONG-ul Environmental Investigation Agency.

Metanul este al doilea cel mai mare contributor la încălzirea globală, după dioxidul de carbon.