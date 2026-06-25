11 state UE cer Comisiei Europene să amâne regulile privind metanul. Se tem că aprovizionarea cu gaze este în pericol

11 state UE cer Comisiei Europene să amâne regulile privind metanul. Foto: Getty Images

Un grup de 11 țări din Uniunea Europeană, condus de Cehia și Slovacia, cere Comisiei Europene să amâne cu cel puțin trei ani aplicarea unor prevederi-cheie din regulile UE privind metanul. Statele susțin că aplicarea imediată a acestor norme ar putea amenința securitatea energetică a Europei, într-o perioadă de instabilitate geopolitică, potrivit unui document consultat de Euronews.

Cele 11 țări au lansat apelul înaintea reuniunii miniștrilor Energiei, programată pe 26 iunie, la Luxemburg. În același timp, Comisia Europeană analizează posibilitatea de a nu aplica, timp de trei ani, sancțiuni companiilor de petrol și gaze care încalcă legislația UE privind emisiile de metan.

Statele membre susțin însă că recomandarea propusă de Comisie, de a nu impune sancțiuni într-o „perioadă de tranziție” de trei ani, nu este suficientă. Ele spun că propunerea nu are caracter obligatoriu și că rămâne o „incertitudine juridică semnificativă” pentru importatorii care negociază contracte de aprovizionare pe termen lung.

„Deși sprijinim pe deplin obiectivul de reducere a emisiilor de metan, considerăm necesară introducerea unor ajustări atent țintite, inclusiv amânarea obligațiilor prevăzute de regulile UE privind metanul cu cel puțin trei ani”, se arată în document.

Metanul, produs în principal de industria combustibililor fosili și de digestia animalelor, este un gaz cu efect de seră foarte puternic. Pe o perioadă de 20 de ani, are un potențial de încălzire globală de peste 80 de ori mai mare decât dioxidul de carbon. Agenția Internațională pentru Energie spune că metanul este responsabil pentru aproximativ 30% din creșterea temperaturii globale de la Revoluția Industrială încoace.

Statele membre ale UE au adoptat regulile privind metanul în mai 2024, introducând primul cadru european pentru măsurarea, raportarea și verificarea emisiilor de metan din sectorul energetic. Măsura face parte din eforturile de reducere a unuia dintre cele mai puternice gaze cu efect de seră. Nerespectarea cerințelor privind furnizarea datelor poate atrage sancțiuni.

Geopolitică și securitatea aprovizionării

De la invazia Rusiei în Ucraina, Europa încearcă să accelereze acțiunile climatice și, în același timp, să își diversifice importurile de energie.

Regulile privind metanul au fost gândite pentru reducerea emisiilor de-a lungul întregului lanț energetic, însă există temeri tot mai mari că impunerea rapidă a obligațiilor și pentru furnizorii din afara UE ar putea limita livrările disponibile și ar putea crește costurile.

Cele 11 guverne spun că rămân angajate în reducerea emisiilor de metan, dar susțin că actualele condiții de piață fac riscantă aplicarea strictă a regulilor. Ele invocă perturbările continue de pe piețele globale de petrol și gaze, în special cele legate de instabilitatea din Orientul Mijlociu, care au redus deja oferta și au crescut incertitudinea înaintea vârfurilor de consum din iarnă.

„În acest context, este esențial ca regulile UE privind metanul să nu restricționeze neintenționat accesul la surse diversificate de gaze și țiței”, se arată în document. Textul avertizează și că cerințele impuse importurilor prin legislația privind metanul ar putea descuraja unii furnizori externi să mai vândă către UE, dacă nu dispun de sisteme avansate de monitorizare a metanului.

Aceste temeri au fost alimentate de presiunile venite din partea Statelor Unite și, mai recent, a Qatarului, un furnizor important de gaze naturale lichefiate pentru UE, a cărui producție a fost puternic afectată de războiul din Iran. Presiunile au fost exprimate într-o scrisoare publică adresată liderilor europeni de un grup de mari exportatori de energie, printre care Algeria și Nigeria.

„UE are o fereastră îngustă pentru a face schimbările necesare la regulile privind metanul, deoarece importatorii au început deja procesul de achiziție de petrol și gaze naturale care vor fi stocate pentru livrare în 2027, iar în prezent nu există o cale viabilă de conformare cu regulamentul”, se arată în scrisoarea publică, cu referire la anul în care regulile ar urma să intre în vigoare.

Cele 11 capitale europene avertizează că, într-un astfel de scenariu, furnizorii UE ar putea redirecționa încărcăturile de gaze naturale lichefiate și petrol către piețe mai puțin reglementate, ceea ce ar duce la creșterea prețurilor la energie pentru consumatori și industrie.

„O amânare coordonată și limitată în timp a regulilor UE privind metanul este esențială pentru a asigura o implementare eficientă și armonizată, protejând în același timp securitatea energetică a UE într-o perioadă de incertitudine geopolitică ridicată”, se arată în apelul statelor.

„Această abordare păstrează integritatea de mediu a regulamentului, oferă claritate juridică și operațională și menține accesul stabil la surse diversificate de gaze naturale și țiței până când riscurile actuale de aprovizionare se reduc.”

Organizațiile de mediu și ONU cer mai multe măsuri

Presiunile externe nu vin însă dintr-o singură direcție. Parlamentari democrați de la Washington au cerut recent Uniunii Europene să mențină regulile privind metanul și să nu acorde exceptări operatorilor americani din energie, dacă standardele interne ale SUA nu sunt suficient de precise sau de bine aplicate.

Esther Bollendorff, manager al programului Fossil Free din cadrul ONG-ului Climate Action Network Europe, a spus că apelurile statelor UE pentru oprirea regulilor privind metanul reflectă „îngrijorător” campania industriei combustibililor fosili și a administrației Trump de a slăbi legislația, prezentând-o drept o „amenințare la adresa securității aprovizionării”.

Bollendorff a îndemnat Uniunea Europeană „să nu cedeze presiunilor” și să aplice integral legislația privind metanul, în paralel cu reducerea dependenței de combustibilii fosili.

„În realitate, regulamentul nu interzice importurile de gaze. În schimb, oferă furnizorilor căi treptate de conformare, iar oferta globală de gaze care respectă regulile depășește deja de peste trei ori nevoile de import ale UE”, a declarat Bollendorff pentru Euronews, respingând studiile anterioare care susțineau contrariul.

„Reducerea metanului poate aduce beneficii imediate care merg dincolo de climă, de la îmbunătățirea sănătății publice până la o securitate energetică mai puternică. UE are instrumentele de care are nevoie pentru a acționa”, a adăugat ea, amintind apelul recent al secretarului general al ONU, António Guterres, ca statele lumii să ia măsuri împotriva emisiilor de metan, la un summit climatic important organizat la Londra.

„Am eliminat substanțele chimice care distrugeau stratul de ozon. Poluarea cu metan trebuie să fie următoarea”, a spus Guterres, la Londra. „Fac apel atât la guvernele producătoare, cât și la cele consumatoare să stabilească un nou standard global pentru sectorul petrolului și gazelor: emisii de metan aproape de zero pe întregul lanț valoric”.