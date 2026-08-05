Legea ANI a trecut a doua oară de Senat cu amendamentul „Fritz” și propunerea AUR pentru averile „amantelor”. PNL o atacă la CCR

Legea conține două amendamente, despre care cei de la PNL și USR susțin că sunt neconstituționale. Foto: Agerpres

Legea ANI a fost adoptată și de Senatul României, for decizional, miercuri, cu 104 voturi „pentru”, 8 „împotrivă” și 7 „abțineri”. Actul normativ a trecut cu amendamentul PSD care îl vizează pe președintele USR Dominic Fritz, dar și cel al AUR care prevede că și partenerele demnitarilor trebuie să-și publice declarațiile de avere și interese. Au fost dezbateri furtunoase atât în Comisia juridică, cât și în plenul Senatului, iar PNL a anunțat că va contesta legea la Curtea Constituțională a României (CCR).

Din cei 134 de senatori, 121 au fost prezenți, fizic și online, la ședința plenului Senatului de miercuri, care a avut pe masă și controversata lege ANI: propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii.

După ce a fost adoptată luni de Camera Deputaților, legea a trecut astăzi și de Senat.

Actul normativ a fost contestat de PNL și USR atât în timpul lucrărilor de la Comisia juridică, cât și în plen. Legea conține două amendamente, despre care cei de la PNL și USR susțin că sunt neconstituționale.

Amendamente controversate

Amendamentul PSD prevede că persoanelor faţă de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi le încetează funcţia, demnitatea publică ori mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătoreşti, după caz. Cei de la USR susțin că acest amendament îl vizează strict pe Dominic Fritz. Liberalii spun că amendamentul este neconstituțional deoarece introduce retroactiv sancțiuni pentru decizii judecătorești.

Un alt amendament contestat, cel al AUR, vizează obligativitatea depunerii de declaraţii de avere şi pentru soţul, soţia sau „persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi” cu demnitarii.

Amendamentul AUR spune că „soţul, soţia sau persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu Preşedintele României, cu deputaţii, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuţi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu şeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general şi cu secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum şi cu asimilaţii acestora din cadrul Guvernului, ministerelor şi altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în aceleaşi termene şi condiţii prevăzute (...)”.

În Comisia juridică de la Senat, liberalul Daniel Fenechiu a arătat că această expresie „relații asemănătoare acelora dintre soți” poate include și cuplurile de același sex.

„Există mecanisme să se facă verificare? Cum se face? Pe bază de sesizare că X cu Y au o relație?”, a spus senatorul liberal.

Reprezentantul ANI a declarat că nu există astfel de mecanisme și nu „putem demonstra astfel de relații”.

Președintele Comisiei juridice, senatorul PSD Ion-Cristinel Rujan a spus: „Cred că puteți să-i asigurați pe toți cei interesați că nu sunt vizate amantele, pentru că între amante nu se stabilesc relații precum cele dintre soți”.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a întrebat: „dacă o persoană are o relație 6 luni cu o persoană și 6 luni cu o altă persoană, cine e obligat să depună declarație de avere? E ca la nebuni”.

În ciuda obiecțiilor PNL și USR, legea a trecut de Comisie cu ambele amendamente cu raport favorabil.

Scandal în plenul Senatului

Replicile acide au continuat în plenul Senatului. Liberalii au anunțat că vor contesta legea la CCR încă de dinainte să fie adoptată.

Vlad Varga, senator PNL: „România are nevoie de îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Amendamentele introduse de PSD și AUR ridică posibile probleme de constituționalitate. Vom susține demersul de verificare a constituționalității legii”

Cristina Dumitrescu, senatoare AUR: AUR va vota cu siguranță o lege a integrității care să pună printre principalele obiective o transparență cât mai mare și respectarea literii legii. Ați vorbit în comisii despre vendete politice, despre neconstituționalitate. Incompatibilii nu au ce căuta în funcții publice și trebuie să plece de urgență și dacă este nevoie de o lege pentru asta iată că o putem avea.

Mă bucur că amendamentul AUR pentru o transparență cât mai mare a fost votat. Ați ridicat despre această problemă a termenului persoană care ar avea relații asemănătoare acelora dintre soţi. Acest termen există atât în Codul penal cât și în Codul administrativ

Ați mai ridicat și o falsă problemă cu privire la partenerii de același sex. Întrucât în România nu este recunoscut așa ceva, tăiem de pe listă și asta.

Noi încă suntem o țară creștină în care familia e formată dintr-un bărbat și o femeie.

Dacă nu era bun amendamentul nostru, azi doamna Grădinaru și-ar mai fi făcut publică declarația de avere și în ce calitate și-a făcut publică această declarație? Oricum e una care va suscita mult interes și să nu uitați că șpăgile vin prin criptomonede.

Și dacă puteți să-mi spuneți care este textul de lege care permite ca partenerul de viață al președintelui să aibă SPP, să reprezinte România la tot felul de evenimente internaționale pentru că legal nu avem instituția primei doamne

Ștefan Pălărie, senator USR: Dacă ne uităm la acest proiect de lege amendat, mutilat cu prevederile PSD-AUR ne uităm cu ochiul liber și vedem că are probleme de constituționalitate. Dacă ne uităm cu binoclu de la distanță o să vedem că are probleme de constituționalitate.

Acest text nu este constituțional. Din două motive, ambele foarte grave. PSD, în concubinaj cu AUR, a solicitat foarte mult să modifice o prevedere a legii camuflată la norme tranzitorii spunând că legea retroactivează, adică modifică sancțiuni și le aplică pentru decizii în justiție din trecut. Nu va ține la CCR.

A doua problemă e exact subiectul cu soțul, soția și/sau persoana. Această definiție nu poate fi urmărită de ANI, legea nu poate fi aplicată. E inaplicabilă.

Dragi colegi de la PSD, AUR v-a dat probleme, sunt notorii cazurile la dumneavoastră cu partenere mai tinere cu 10- 20 de ani. Un ilustru pescar de știucă avea o prietenă cu 20 de ani. Această lege nu este aplicabilă, noi vom vota împotriva ei”

Daniel Zamfir, senator PSD: „Tot așa ca amuzament spunea aici colegul de la USR, sigur e posibil ca multe persoane să aibă partenere de viață mai tinere, dar vă asigur că cel puțin la PSD nu există accepțiunea părinte 1 și părinte 2 , e adevărat la noi e femeie și bărbatul. Sunt împreună, într-o relație. La noi e așa cum ne-a lăsat Dumnezeu.

Acest amendament e unul absolut rațional și corect. Atât timp cât o decizie a unei instanțe a stabilit că un ales local e în conflict de interese, există și o decizie a ICCJ care stabilește încetarea mandatului, șmecheria pe care o vor useriștii e că încetează mandatul domnului Fritz, dar nu acum, ci să îl mai lăsăm doi ani în funcție și când se termină mandatul să se aplice interdicția. Atunci când s-a stabilit că ești în conflict de interese pleci acasă”.

Cosmina Cerva, senatoare din grupul PACE: „În locul dvs mi-ar fi rușine. Se uită o țară întreagă la dvs cum o lege de o importanță atât de mare ați transformat-o între concubina Mirabela și prințișorul Fritz. V-ați bătut joc de o lege de o importanță nici nu vreți să știți. AUR și-a bătut joc prin introducerea unui amendament care e clar neconstituțional și USR și-a bătut joc dând din pinteni o săptămână întreagă cum să-l salveze pe prințișorul Fritz”

Legea ANI este un jalon obligatoriu din PNRR. Dacă actul normativ nu este publicat în Monitorul Oficial până la data de 31 august, România va pierde 770 de milioane de euro.