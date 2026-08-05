Președintele CJ Olt, Marius Oprescu, poartă un Cartier. A publicat factura din 2022, după ce a fost acuzat că ceasul costă 44.000 euro

Președintele CJ Olt, Marius Oprescu. Foto: Facebook

Președintele CJ Olt, Marius Oprescu a publicat, pe pagina de Facebook a PSD Olt, o factură de achiziție a unui ceas Cartier, în valoare de 6.300 de euro, după ce a fost acuzat de deputatul PNL, Gigel Știrbu, că a purtat un ceas de peste 44.000 de euro la zilele comunei Spineni, din Olt. În documentul publicat de Oprescu, un ceas Cartier Santos Dumont, XL, a fost cumpărat de soția sa, în ianuarie 2022, din Elveția contra sumei de 5.900 de CHF, adică aproximativ 6.300 de euro. La momentul achiziției, valoarea aproximativă în euro era de 5.900 euro.

„Era fake news-ului sau cum să acoperi nimicul guvernamental și local cu subiecte de cancan și exagerări financiare, împinse de propaganda „imaculaților” pe toate site-urile obscure. Aflu, uluit, că aș purta la mână un ceas ba de 38.000 de euro, ba de 44.000 sau chiar 48.000 de euro. De la un site la altul, se mai adaugă, cu „generozitate”, câteva mii de euro. Se pare că cel mai scump lucru din povestea asta nu este ceasul, ci imaginația celor care au lansat zvonul!

Trebuie să recunoaștem că zvonarii au un talent aparte: sunt singurii oameni din țara asta capabili să transforme un ceas cumpărat legal, cu un preț perfect verificabil, într-unul de zeci de mii de euro doar din pix. Performanță economică pură. Păcat că realitatea bate ficțiunea de tabloid. Știm că principiul după care se guvernează în comunicare acești experți în nimicologie este: „Nu lăsa adevărul să-ți strice o poveste bună!” Doar că eu mă simt nevoit să le stric povestea proastă direct cu factura pe masă. Ceasul este cumpărat acum câțiva ani, plătit transparent, iar valoarea reală este cu totul alta decât cea vehiculată pe site-urile obscure. Lăsând gluma la o parte, e trist că singurul lor proiect politic este dezinformarea grosolană”, a scris Marius Oprescu, președintele PSD Olt.