Călin Georgescu a început lupta cu trecerea la zona euro, după anunțul lui Nicușor Dan. Mesaj similar cu ce s-a întâmplat în Bulgaria

Călin Georgescu afirmă că renunțarea la leu ar însemna "trădarea interesului național”. Foto: Agerpres

Călin Georgescu a deschis ofensiva împotriva trecerii României la moneda euro, la câteva zile după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că există un acord politic pentru ca aderarea la zona euro să devină un obiectiv strategic. Mesajul lui Georgescu reia teme similare celor promovate în Bulgaria înainte de adoptarea monedei unice europene, unde partide naționaliste au organizat proteste și au avertizat că euro va aduce scumpiri și pierderea suveranității economice.

Într-o postare pe Facebook, Georgescu susține că România nu ar trebui să urmeze acest drum și afirmă că renunțarea la leu ar însemna "trădarea interesului național”.

"Să anunți trecerea României la euro fără o dezbatere națională reală și fără ca poporul român să-și fi exprimat limpede voința nu este reformă. O asemenea decizie ar însemna, politic și moral, trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor. O hotărâre care intră în fiecare pensie, în fiecare salariu și în prețul fiecărei pâini nu poate fi prezentată poporului ca un fapt împlinit. Dincolo de proceduri și tratate, există o obligație morală și democratică: românii trebuie ascultați și trebuie să aibă ultimul cuvânt", a scris Călin Georgescu pe Facebook.

Călin Georgescu reia temele anti-euro din Bulgaria

Mesajul reproduce teme care au dominat campania anti-euro din Bulgaria, unde partidul naționalist "Renașterea" a mobilizat proteste susținând că adoptarea monedei unice va reduce nivelul de trai și va submina suveranitatea economică a țării.

Același mesaj este reluat acum și de Călin Georgescu: "Renunți la leu, renunți la suveranitate. O țară este stăpână pe soarta ei atunci când are control deplin asupra propriei monede. Leul este mai mult decât o monedă. Este fortăreața noastră, principalul instrument prin care ne apărăm economia. Leul este al românilor: păstrăm leul, păstrăm șansa de a ne reface țara prin noi înșine", a mai scris acesta.

Georgescu susține, de asemenea, că adoptarea monedei euro va declanșa o explozie a prețurilor și va lovi direct populația și micii producători, un alt argument folosit intens în campaniile anti-euro desfășurate în Bulgaria.

„Priviți la Europa: Marea Britanie a fost membră a construcției europene timp de aproape cinci decenii fără să renunțe la lira sterlină. Astăzi, dintre cele 27 de state ale Uniunii Europene, șase nu folosesc euro: România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia și Danemarca. Euro nu este garanția prosperității, iar moneda națională nu este o piedică în calea ei. Trecerea la euro ar duce la o scumpire generalizată. Veniturile vor rămâne la fel, în timp ce costurile vieții vor exploda. Din nou. Cine va plăti prețul? Poporul român. Omul de rând. Micul producător va fi lovit crunt, până la dispariție. Banii românilor să lucreze pentru români: păstrăm leul, păstrăm demnitatea de oameni liberi", a mai scris Călin Georgescu.

Proteste în marile orașe din Bulgaria

Anul trecut, un val de proteste împotriva adoptării monedei unice a avut loc în mai multe oraşe din Bulgaria. Participanţii la manifestații susțineau că au ieșit în stradă pentru apărarea monedei naţionale, leva, cerând organizarea unui referendum.

Convoaie de maşini şi marşuri de protest au fost organizate atunci în Sofia, Varna, Veliko Tarnovo şi Iambol, iar alte adunări au fost semnalate în Pazardjik, Burgas, Şumen şi Ruse.

La Varna, protestatarii s-au mobilizat mai multe weekenduri la rând, mărşăluind pe principalele străzi ale oraşului. Mulţimea, condusă în parte de partidul naţionalist "Renaştere", a intonat cântece patriotice şi imnul naţional. Participanţii şi-au exprimat îngrijorarea că adoptarea euro va duce la scăderea nivelului de trai şi va submina suveranitatea economică a Bulgariei.

În Veliko Tarnovo, deputatul naționalist Anghel Iancev s-a adresat mulţimii, în timpul unei manifestații, insistând asupra organizării unui referendum pentru amânarea adoptării euro, apărarea leva şi forţarea guvernului de atunci să demisioneze. Potrivit lui Iancev, introducerea euro are loc în mod ilegal, fără consultarea publică şi pe baza unor date economice manipulate. „Puterea unei monede rezidă în atractivitatea sa şi în încrederea pe care o inspiră”, a declarat el susţinătorilor săi.

Bulgaria, care a aderat la Uniunea Europeană în 2007, odată cu România, a devenit a 21-a ţară care a adoptat euro pe 1 ianuarie 2026. Schimbarea a facilitat fluxurile comerciale şi a oferit un loc în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene, care stabileşte rata dobânzii.

În contextul în care a vorbit despre menținerea ratingului de țară de către agenția Fitch, Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că există acord politic pentru trecerea României la euro: "Viitorul Guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro. Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare față de situația politică din România".

Rămâne de văzut dacă discursul anti-euro va avea și în România aceeași capacitate de mobilizare ca în Bulgaria. Însă, după anunțul privind transformarea aderării la zona euro într-un obiectiv strategic, tema monedei unice pare că intră oficial în centrul confruntării politice.