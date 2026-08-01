Nicușor Dan anunță acord politic pentru trecerea la euro, după decizia Fitch: "În ciuda zgomotului politic, România funcționează"

Șeful statului a anunțat că va promulga săptămâna viitoare mai multe legi-cheie pentru deblocarea fondurilor europene. sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a salutat, sâmbătă, decizia Fitch de a reconfirma ratingul României. Într-o declarație de presă, președintele a precizat că în ciuda „zgomotului politic”, România își respectă angajamentele asumate prin PNRR și își menține stabilitatea financiară.

Șeful statului a anunțat că va promulga săptămâna viitoare mai multe legi-cheie pentru deblocarea fondurilor europene și a susținut că există un consens politic privind deficitul bugetar, adoptarea bugetului pe 2027 și obiectivul aderării la zona euro.

"În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Parlamentul a trecut săptămâna asta mai multe legi care erau jaloane în PNRR și o să promulg aceste legi săptămâna viitoare. Printre ele, Codul urbanismului, o lege importantă, care este în dezbatere încă din 2019. Mă bucur că această lege importantă a trecut. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatele referendumului din București din 2024, așa cum ele au fost cuprinse pe partea financiară și în legea bugetului pe 2026.

Au rămas trei jaloane PNRR. Două dintre ele, legea ANI și legea biodiversității, vor fi dezbătute săptămâna viitoare de Parlament. Cele două camere ale Parlamentului au fost deja convocate. Și a mai rămas legea salarizării, ultimul jalon și cel mai dificil din PNRR, unde dezbaterea e în curs și mă bucur că greva din sănătate a fost suspendată, e un mic pas înainte.

Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului Guvern. Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027, încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate, indiferent de compoziția politică a viitorului Guvern", a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan, despre trecerea la euro

Acesta a precizat că există acord politic pentru trecerea la euro: "Viitorul Guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro. Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare față de situația politică din România.

Și, față de această chestiune, îi invit și pe români, și pe partenerii noștri, și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic, pentru că, pe lucrurile importante, am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR. Am găsit consens pe SAFE. Am găsit consens pentru toată legislația necesară pentru ca România să intre în OCDE, și au fost mai mult de 100 de acte normative numai pe OCDE".

Deși a scăzut puterea de cumpărare, România se stabilizează financiar și va fi mai bine, spune Nicușor Dan:

"Însă vă invit să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. A scăzut puterea de cumpărare, însă România se stabilizează financiar și va fi mai bine. E mult scandal inutil în politică, dar, așa cum am spus, există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă. Eu am încredere în România și am încredere în români".

La rândul său, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a spus că România rămâne în categoria recomandată investiţiilor, iar în spatele acestui rezultat a stat un efort instituţional excepţional, dus până în ultimul moment, de echipa Ministerului Finanţelor, în coordonare cu Banca Naţională a României, care au documentat şi susţinut cu date solide fiecare argument pentru menţinerea calificativului de investiţii.