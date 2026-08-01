Ce este fenomenul Omega, care va sufoca România. Vom suferi mult timp la peste 40 de grade

2 minute de citit Publicat la 08:00 01 Aug 2026 Modificat la 08:00 01 Aug 2026

Mai multe țări din Europa de Vest s-au confruntat recent cu valuri de căldură record. Foto: Getty Images

Europa se pregătește pentru un nou episod de căldură extremă. Meteorologii estimează că o masă de aer foarte fierbinte, venită din nordul Africii, va avansa spre vestul, centrul și sudul continentului, iar în multe regiuni temperaturile ar putea depăși din nou pragul de 40 de grade Celsius.

Modelele meteorologice indică formarea unui dom de căldură, asociat cu un blocaj atmosferic de tip Omega, un fenomen care poate menține temperaturile foarte ridicate timp de mai multe zile sau chiar săptămâni, scrie Reuters.

Ce este fenomenul Omega

Fenomenul Omega, cunoscut și sub denumirea de blocaj atmosferic Omega, își ia numele de la forma literei grecești Ω.

Acesta apare atunci când o zonă extinsă de presiune ridicată, însoțită de aer cald și stabil, rămâne prinsă între două zone de presiune scăzută, cu aer mai rece.

În mod normal, curentul jet transportă sistemele meteorologice dinspre vest spre est, astfel încât vremea se schimbă constant. În timpul unui blocaj Omega însă, acest flux este perturbat. Curentul jet își modifică traiectoria, iar zona de înaltă presiune rămâne aproape nemișcată.

Din această cauză, aerul fierbinte rămâne blocat deasupra aceleiași regiuni pentru mai multe zile. De regulă, un astfel de fenomen durează între trei și zece zile, însă în unele situații poate persista chiar și câteva săptămâni.

Ce efecte produce

În centrul blocajului atmosferic, unde domină presiunea ridicată, cerul rămâne mai mult senin, iar formarea norilor este inhibată.

Fără nori care să limiteze încălzirea solului, razele soarelui încălzesc continuu suprafața terestră, iar temperaturile cresc de la o zi la alta. În același timp, lipsa precipitațiilor favorizează instalarea secetei și amplifică riscul de incendii de vegetație.

În schimb, zonele aflate de o parte și de alta a blocajului, unde predomină presiunea scăzută, pot avea vreme mai răcoroasă, cu ploi și furtuni.

Un astfel de mecanism este responsabil pentru numeroasele valuri de căldură care au afectat în ultimii ani țări precum Spania, Franța sau Italia, unde temperaturile au depășit frecvent 40 de grade Celsius.

Poate ajunge și în România?

Dacă blocajul atmosferic se extinde spre sud-estul Europei, și România va intra sub influența masei de aer tropical provenite din nordul Africii.

În aceste condiții, temperaturile maxime pot depăși 40 de grade în unele regiuni ale țării, iar nopțile devin tropicale, cu valori care nu mai coboară sub 20 de grade Celsius.

Meteorologii urmăresc în permanență evoluția modelelor numerice, deoarece poziția exactă a blocajului Omega poate determina ce zone ale Europei vor resimți cele mai ridicate temperaturi.

Are legătură cu schimbările climatice?

Oamenii de știință nu au ajuns încă la un consens privind influența schimbărilor climatice asupra frecvenței blocajelor atmosferice de tip Omega.

În schimb, există un acord larg în comunitatea științifică asupra faptului că încălzirea globală face ca valurile de căldură să fie mai frecvente, mai intense și mai lungi.

Temperatura medie a planetei a crescut cu aproximativ 1,3 grade Celsius față de perioada preindustrială, în principal din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din arderea cărbunelui, petrolului și gazelor naturale.

Potrivit specialiștilor, în Europa, episoadele de caniculă sunt în prezent cu 2 până la 4 grade Celsius mai fierbinți decât ar fi fost în lipsa încălzirii globale provocate de activitatea umană. Astfel, atunci când apare un blocaj atmosferic de tip Omega, temperaturile extreme pot deveni și mai ridicate, iar efectele asupra populației, agriculturii și infrastructurii sunt mult mai severe.