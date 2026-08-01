În Europa a apărut un nou trend care îi va bucura foarte mulți oameni: înghețata all-you-can-eat

La gelateria „Enrietto-il latte a gelato” plătești 12 euro și primești reumpleri nelimitate pentru o singură aromă de îngheţată. Sursa foto: Instagram/gelatoenrietto

Înghețata all-you-can-eat este o tendinţă care a luat aploare în această vară în întreaga Europă. Astfel în ţări precum Italia, Spania sau Germania, îngheţata poate fi mâncată fără limite în cofetăriile care promovează acest concept.

Gelateria „Enrietto-il latte a gelato” are două locații în Italia: Rivarolo Canavese, în provincia Torino, și Alba (Cuneo), și o a treia în Spania, la Valencia. Este considerată cea mai faimoasă experiență permanentă din lume a acestui gen de formule, relatează La Repubblica. La această cofetărie plătești 12 euro și primești reumpleri nelimitate pentru o singură aromă patentată numită „Latte a Gelato”. Este vorba de cremă fiordilatte, preparată proaspăt în fața clientului. Este făcută cu doar două ingrediente naturale: lapte și zahăr sau miere de albine, fără agenți de îngroșare, coloranți artificiali sau conservanți. Formula include un topping artizanal de zabaglione fierbinte sau caramel sărat. Această delicatesă a adus faimă internațională afacerii familiei Enrietto, care își are rădăcinile în 1959. Atunci, tatăl Giacomo a deschis un restaurant în Prascorsano, în inima zonei Canavese, care a devenit ulterior o cofetărie și o gelaterie.

În Germania există Joho Eisparadies , prima înghețată cu soft-serve și bufet all-you-can-eat din Berlin, destinată iubitorilor de îngheţată. Se află la 20 de minute de Alexanderplatz, dar o altă locație a fost deja anunțată în centrul orașului, pe Friedrichstraße, în capitala germană. Aromele de aici sunt unice și variază în funcție de sezon, inclusiv vanilie, ciocolată, iaurt, alune de pădure, căpșuni, lime de Tahiti, mango, pară și caramel. Există o selecție vastă de toppinguri și sosuri, permițându-vă să încercați combinații mereu în schimbare.

Limita și cantitatea se decid în funcție de capacitatea dvs. de a umple un pahar de diferite dimensiuni. Costul oscilează între 4,50 și 7,50 euro. Aceasta este o formulă „deschisă”, nu tocmai nelimitată, datorită recipientului, care a fost adoptată în trecut de unele gelaterii italiene, cum ar fi Sweety Gelato din Roma.

Dorința de gelato este de neoprit și nu cunoaște limite pe tot parcursul anului, dar mai ales când căldura este necruțătoare. Și poate că vor exista și alte gelaterii, pe lângă cele menționate, care oferă opțiunea unei delicioase gustări reci, într-un cornet, o cană, un pahar sau pe o farfurie.