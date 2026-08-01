România, pe primul loc în lume la consumul de alcool. 17,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor într-un an

Consumul mediu în România este estimat la 17,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor într-un an. Foto: Getty Images

România ocupă primul loc în clasamentul mondial al consumului de alcool, potrivit datelor centralizate pentru anul 2022, cele mai recente disponibile în 2026. Consumul mediu este estimat la 17,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor într-un an, cel mai ridicat nivel înregistrat la nivel global, potrivit World Population Review.

Pe următoarele poziții se află Georgia, cu 15,5 litri, Letonia (14,7 litri), Republica Moldova (14,1 litri) și Cehia (13,7 litri).

Clasamentul arată că Europa de Est domină detașat topul mondial al consumului de alcool. Printre țările cu valori de peste 11 litri anual pe cap de locuitor se numără și Lituania, Polonia, Bulgaria, Belarus, Ungaria, Germania, Franța, Austria și Slovacia.

Statele Unite înregistrează un consum de 9,8 litri de alcool pur pe persoană, peste media globală. Alte state dezvoltate cu valori ridicate sunt Canada, Marea Britanie, Australia, Germania și Franța, fiecare apropiindu-se sau depășind pragul de 10 litri anual.

În schimb, consumul este mult mai redus în numeroase state din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, unde legislația și normele religioase limitează sau interzic consumul de băuturi alcoolice. Țări precum Iran, Pakistan, Kuweit, Egipt și Indonezia raportează valori apropiate de zero.

De ce există diferențe atât de mari între țări

Specialiștii arată că nivelul consumului de alcool este influențat de mai mulți factori. Tradițiile și obiceiurile locale au un rol important, la fel și accesibilitatea băuturilor alcoolice, nivelul de trai, taxele aplicate, politicile de sănătate publică și restricțiile impuse de autorități.

În general, statele cu venituri ridicate tind să înregistreze un consum mai mare, deoarece alcoolul este mai ușor accesibil și face parte din cultura socială. Totuși, există și excepții. De exemplu, Singapore sau mai multe state din Golf au niveluri reduse de consum, în principal din motive culturale, religioase sau legislative.

Consumul excesiv de alcool, un risc major pentru sănătate

Medicii avertizează că un consum ridicat de alcool crește riscul apariției unor afecțiuni grave, inclusiv boli cardiovasculare și hepatice, mai multe tipuri de cancer și accidente, în special cele rutiere. Din acest motiv, majoritatea statelor reglementează vânzarea și consumul băuturilor alcoolice prin taxe, limite de vârstă și alte măsuri de sănătate publică.