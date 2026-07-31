Guvernul trimite Forțele Navale să ajute la devierea unui braț al Dunării pentru funcționarea Centralei nucleare de la Cernavodă

<1 minut de citit Publicat la 20:49 31 Iul 2026 Modificat la 20:53 31 Iul 2026

Centrala Nucleară Cernavodă. Sursa foto: Hepta

Forțele Navale Române execută misiuni de cercetare hidrografică în sectorul fluvial cuprins între kilometrul 345 și kilometrul 346 al Dunării, în zona intersecției Brațului Bala cu Dunărea Veche, informează MApN.

Anunțul vine la scurt timp după ce Guvernul a stabilit, vineri, măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă, în contextul scăderii nivelului Dunării și al necesității asigurării debitului de apă pentru funcționarea în condiții de siguranță a centralei nuclear-electrice.

Conform MApN, activitatea Forțelor Navale urmărește obținerea datelor tehnice necesare realizării unui "prag submers".

Datele specialiștilor militari vor fi puse la dispoziția autorităților responsabile să execute devierea brațului Dunării

Acesta ar urma să ajute la redistribuirea unei părți a debitului către Dunărea Veche și la menținerea unui nivel al apei care să permită asigurarea condițiilor necesare funcționării CNE Cernavodă.

Direcția Hidrografică Maritimă din cadrul Forțelor Navale Române acționează în zonă cu specialiști și echipamente specifice pentru efectuarea măsurătorilor hidrografice și batimetrice, determinarea configurației albiei și stabilirea parametrilor tehnici necesari fundamentării soluției de intervenție.

Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților și instituțiilor cu responsabilități în gestionarea situației, pentru adoptarea și implementarea, în regim de urgență, a soluțiilor tehnice necesare, precizează Ministerul Apărării Naționale.