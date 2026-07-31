Maia Sandu lansează un apel către autoritățile locale să finalizeze comasarea voluntară până la sfârșitul lunii august

Maia Sandu a specificat că localităţile care nu vor finaliza procesul de comasare voluntară până la 1 septembrie vor trece printr-un program de comasare normativă / Foto: Hepta

Localităţile care au iniţiat procese de comasare voluntară au timp până la sfârşitul lunii august pentru a finaliza procedurile, iar autorităţile publice şi cetăţenii sunt îndemnaţi să valorifice această oportunitate, a declarat vineri preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit căreia "comasarea voluntară vine cu resurse suplimentare din partea statului, care pot fi utilizate pentru dezvoltarea comunităţilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale oamenilor", informează Moldpres şi Radio Chişinău, citate de Agerpres.

„Vreau să încurajez atât autorităţile publice, cât şi cetăţenii să folosească această oportunitate, pentru că comasarea voluntară vine cu resurse importante din partea statului, pentru a realiza proiecte la nivel local şi pentru a îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale oamenilor", a menţionat Maia Sandu.

Ea a menţionat că există localităţi care au iniţiat procesul de comasare, dar care nu au reuşit încă să îl finalizeze. Acestea mai pot identifica soluţii şi ajunge la un consens, potrivit ei.

"Ştim că sunt localităţi care au iniţiat aceste procese, dar nu le-au finalizat. Oamenii se pot aşeza şi pot găsi soluţii care să fie bune pentru toată lumea, pentru că toţi oamenii din aceste localităţi vor beneficia de pe urma acestor investiţii", a precizat preşedinta R.Moldova.

Maia Sandu a specificat că localităţile care nu vor finaliza procesul de comasare voluntară până la 1 septembrie vor trece printr-un program de comasare normativă.

"Reforma se va face, dar aceste localităţi nu vor beneficia de aceste resurse suplimentare", a subliniat şefa statului.

Maia Sandu a reiterat că scopul reformei este consolidarea capacităţii administraţiei publice locale, astfel încât comunităţile să poată atrage mai multe investiţii şi să ofere servicii publice mai bune pentru cetăţeni.

Procesul de comasare voluntară presupune asocierea unor localităţi pentru a forma unităţi administrative mai puternice, cu capacităţi financiare şi administrative sporite. Autorităţile susţin că reforma urmăreşte creşterea eficienţei administraţiei locale şi apropierea investiţiilor de cetăţeni.

Vinera era ultima zi în care autorităţile administraţiei publice locale puteau iniţia procesul de comasare voluntară a primăriilor. Guvernul a anunţat că termenul-limită de 31 iulie nu va fi prelungit, iar din luna august va începe etapa de comasare normativă pentru localităţile care nu au optat pentru această procedură.

Anterior, secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat că, începând din august, executivul va demara procesul de comasare normativă pentru primăriile cu mai puţin de 3.000 de locuitori care nu au ales calea voluntară. În cadrul acestui proces vor avea loc consultări cu cetăţenii şi cu autorităţile locale.

Datele prezentate săptămână aceasta de Alexei Buzu relevă că aproximativ 85% dintre primăriile din Republica Moldova au iniţiat procesul de comasare voluntară. Totodată, autorităţile au identificat circa 200 de primării care nu au optat pentru această cale. În cazul acestora, în luna august, va începe procesul de comasare normativă.

Potrivit autorităţilor, după alegerile locale generale din 2027, nicio primărie din Republica Moldova nu va administra treburile publice pentru o populaţie mai mică de 3.000 de locuitori.

Reforma administraţiei publice locale a fost lansată de guvern la începutul anului 2026 şi urmăreşte consolidarea capacităţii administrative a primăriilor şi îmbunătăţirea serviciilor publice. Localităţile care aleg comasarea voluntară beneficiază de stimulente financiare majorate, care vor fi investite în dezvoltarea localităţilor şi consolidarea serviciilor pentru cetăţeni, notează Radio Chişinău.