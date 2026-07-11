Maia Sandu l-a desemnat pe omul de afaceri Vasile Tofan în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova

Președinta Maia Sandu, alături de președintele PAS, Igor Grosu (s), și premierul desemnat, Vasile Tofan (d). Foto: presedinte.md

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunţat sâmbătă desemnarea lui Vasile Tofan în funcţia de prim-ministru, informează Agerpres.

Potrivit Moldpres, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a anunţat vineri că, la consultările de sâmbătă cu preşedinta Maia Sandu, va înainta candidatura omului de afaceri Vasile Tofan la postul de premier.

Consultările au fost convocate după demisia premierului Alexandru Munteanu.

Potrivit Constituţiei, după demisia prim-ministrului, guvernul exercita doar atribuţii de administrare a treburilor publice până la învestirea unui nou cabinet.

Vasile Tofan este om de afaceri, investitor cu experiență internațională în management și afaceri, arată TV8.md. Absolvent al Universității Erasmus și al Harvard Business School, acesta a activat în companii și fonduri de investiții din Europa și SUA și este implicat în mai multe afaceri și organizații din Republica Moldova.

Preşedinta Maia Sandu a invitat vineri şi sâmbătă partidele parlamentare la discuţii. Partidele din opoziţie au boicotat consultările de vineri.

Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a dat demisia din fruntea Guvernului, săptămâna trecută. El a scris, într-o postare pe Facebook, că nu își mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” pe care le are. Demisia lui Munteanu a survenit la scurt timp după scandalul MoldATSA, care a provocat un val de demisii în instituțiile statului.

Conform unei investigații a „Ziarului de Gardă”, Dumitru Vangheli, șeful „MoldATSA”, a inclus informații false în CV-ul său, Ulterior, au apărut informații conform cărora Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu și fosta responsabilă de comunicare a fostei premiere Natalia Gavrilița, era angajată ca purtător de cuvânt la MoldATSA. Președinta Maia Sandu a spus despre verișoara sa, Anastasia Taburceanu, că „nu o recunoaște” și „nu pot să-mi explic aceste lucruri”.