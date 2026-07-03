Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a dat demisia. El a făcut anunțul printr-o postare pe Facebook

Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a dat demisia din fruntea Guvernului, vineri. El a scris, într-o postare pe Facebook, că nu își mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” pe care le are.

„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine.

În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec.

Mulțumesc tuturor colegilor, miniștri, echipa acestora și oamenilor care au muncit cu profesionalism și bună-credință.

Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm”, a scris el, pe Facebook.

Publicația de peste Prut, Ziarul de Gardă, a descoperit, la finalul anului trecut, că numele lui Alexandru Munteanu apare în scurgerile de date „Pandora Papers” din 2021. Numele lui Munteanu este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie 2016. Numele offshorului este aproape similar cu cel al companiei fondate de Munteanu în 2016, la Kiev, „4i Capital Partners”.

Ulterior, RISE Moldova a scris că documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, arată că Munteanu figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice.

Toate aceste firme au fost gestionate de același avocat cipriot care a oferit servicii financiare și oligarhului rus Alisher Usmanov, apropiat al Kremlinului, pentru a-și proteja averea de sancțiunile occidentale.