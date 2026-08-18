Ebola face ravagii în Congo: Aproape jumătate dintre pacienții confirmați au murit. Avertismentul OMS

Ebola face ravagii în Congo. FOTO: Profimedia Images

Peste 5.000 de cazuri de Ebola au fost confirmate în Republica Democrată Congo (RDC), potrivit Biroului Regional pentru Africa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), transmite marţi DPA, preluată de Agerpres.

Din luna mai, 5.021 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu boala extrem de contagioasă, în timp ce 2.378 de pacienţi au decedat, fiind calculată o rată a mortalităţii de 47,4%.

Peste 1.000 de pacienţi s-au vindecat, potrivit autorităţilor sanitare congoleze.

Focarul a fost declarat la mijlocul lunii mai şi marchează al 17-lea focar de Ebola înregistrat în această ţară din Africa Centrală.

Cu toate acestea, OMS şi Centrul African pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC Africa) au avertizat că numărul real de infecţii

ar putea fi semnificativ mai mare.

Studiile indică faptul că focarul ar fi putut debuta încă din februarie, a declarat directorul general al CDC Africa, Jean Kaseya, în cea mai

recentă evaluare a situaţiei. "Nu avem nicio idee despre ce s-a întâmplat din februarie până în mai", declara Kaseya în timpul unei conferinţe de presă de săptămâna trecută.

Aproape două treimi din decesele confirmate cauzate de Ebola sunt înregistrate în afara spitalelor şi a centrelor de izolare, în sate şi comunităţi locale, conform Africa CDC.

Atâta timp cât persoanele cu simptome nu sunt izolate, acestea pot transmite virusul prin contactul cu fluide corporale, cum ar fi sânge, transpiraţie sau saliva, inclusiv în timp ce îngrijesc un pacient sau împart alimente, iar epidemia ar putea atinge o amploare fără precedent

Epidemia actuală implică tulpina Bundibugyo de Ebola, pentru care în prezent nu există un vaccin sau un tratament specific, ceea ce o face

deosebit de dificil de controlat.

Studiile clinice pentru două tratamente antivirale sunt în desfăşurare de la începutul lunii iulie. Având în vedere gravitatea epidemiei, autorităţile investighează, de asemenea, dacă virusul ar fi putut suferi mutaţii.