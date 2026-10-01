"Putem fi siguri că arma nucleară nu va fi folosită niciodată? Sigur că nu". Putin a lansat noi ameninţări spre Occident

Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse. Sursa foto: Hepta

Vladimir Putin a declarat joi că lumea traversează un moment periculos și a avertizat Occidentul să nu escaladeze tensiunile legate de Ucraina prin amenințarea enclavei ruse Kaliningrad, teritoriu pe care Moscova a precizat clar că îl va apăra cu arme nucleare, dacă va fi necesar, notează Reuters.

Angajat într-un război în Ucraina, despre care a susținut că Rusia nu a avut altă opțiune decât să-l declanșeze pentru a-și proteja propria securitate, Putin a afirmat că Rusia nu intenționează să atace nicio țară europeană și că dorește o coexistență pașnică.

Însă el a reiterat că Moscova ar recurge la toate armele din arsenalul său, inclusiv la cele nucleare, dacă cel mai vestic teritoriu al său, Kaliningradul, situat între Polonia și Lituania, ar fi amenințat.

„Dacă s-ar ajunge la un atac direct asupra Federației Ruse – în acest caz, ne referim la Kaliningrad și, poate, și la alte teritorii –, problema utilizării de către Federația Rusă a tuturor armelor aflate la dispoziția țării noastre ar figura, desigur, inevitabil și imediat pe ordinea de zi”, a declarat Putin în cadrul Forumului Valdai, o reuniune a experților internaționali în probleme rusești, desfășurată la Moscova.

„Acest lucru este inevitabil”, a spus el.

Putin a afirmat că Rusia este conștientă că s-ar confrunta cu „un inamic (NATO) de două ori mai mare decât noi”.

„Și va trebui să ne folosim de avantajele noastre competitive în această luptă. Da, desigur, Franța și Marea Britanie sunt puteri nucleare – înțelegem acest lucru perfect și suntem pe deplin conștienți de el”, a spus el. „Însă nimeni altcineva nu deține genul de armament pe care îl are Rusia astăzi. Acesta este avantajul nostru competitiv.”

Avertismentul nuclear

Declarațiile lui Putin au venit în urma unei note diplomatice pe care NATO a anunțat, săptămâna aceasta, că a primit-o din partea Rusiei; aceasta avertiza alianța militară occidentală că Rusia ar fi pregătită să recurgă la arme nucleare dacă NATO ar încerca să izoleze exclava rusă de la Marea Baltică.

Avertismentul Rusiei a scos în evidență îngrijorarea acută a Moscovei față de ceea ce a prezentat drept o amenințare tot mai mare a NATO la adresa Kaliningradului, un teritoriu rusesc puternic militarizat, puțin mai mare decât statul american Connecticut. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța a răspuns subliniind caracterul său defensiv și faptul că amenințările nucleare nu sunt constructive.

Relațiile, deja extrem de tensionate după decizia lui Putin de a trimite trupe în Ucraina în 2022, s-au deteriorat și mai mult anul acesta, guvernele europene acuzând Moscova de intensificarea unui „război hibrid” pe continent prin acțiuni precum sabotajul și incendierea deliberată.

Rusia neagă aceste acuzații și respinge declarațiile repetate ale politicienilor occidentali conform cărora s-ar pregăti pentru un posibil atac militar asupra unei țări NATO.

Putin a avertizat că ciclurile de escaladare a conflictelor internaționale ar putea duce rapid la scenarii periculoase.

„Trebuie să conștientizăm că momentul în care nimic nu mai poate fi schimbat ar putea veni foarte repede și pe neașteptate pentru toată lumea. Logica escaladării, a unor măsuri de represalii tot mai dure, duce la un punct critic, fără întoarcere”, a spus el.

„La baza acestei escaladări stau aroganța și excesul de încredere. Aceasta este o cale către marginea prăpastiei. Cu atât mai mult astăzi, când arsenalele marilor puteri ale lumii conțin arme capabile să distrugă orice formă de viață sau, cel puțin, să aducă Pământul într-o stare catastrofală”, a afirmat Putin.

„Putem fi siguri că aceste arme nu vor fi folosite niciodată? Ei bine, desigur că nu. Trebuie să avem acest lucru în vedere și să evităm un astfel de deznodământ”, a adăugat el.

Putin, care s-a declarat pregătit pentru o reuniune trilaterală cu președintele chinez Xi Jinping și cu președintele american Donald Trump, cu condiția stabilirii prealabile a unei agende adecvate, a exclus ideea încetării atacurilor rusești asupra unor ținte ucrainene din zona Mării Negre, recunoscând totodată că loviturile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol de pe teritoriul Rusiei au costat țara 1% din Produsul Intern Brut (PIB).

El a afirmat că Rusia ripostează acum în aceeași manieră față de Ucraina.

Totuși, deși a prezentat sprijinul occidental acordat Kievului pentru lansarea unor lovituri în profunzimea teritoriului rus drept o amenințare de viitor, el a precizat că Moscova nu intenționează să atace „mâine” fabricile de armament din Europa care aprovizionează Ucraina.