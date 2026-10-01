Ucraina a folosit, în premieră, racheta balistică FP-7 în luptă. Zelenski: „Următorul pas - producția”

1 minut de citit Publicat la 22:39 01 Oct 2026 Modificat la 22:39 01 Oct 2026

Racheta balistică FP-7. Foto: Profimedia Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi că țara sa a folosit, în premieră, racheta balistică FP-7 în luptă. „Rachetă balistică tactică ucraineană FP-7. Prima utilizare în luptă. Mulţumim pentru rezultat. Următorul pas - producţia”, a scris el pe Telegram, informează Reuters, potrivit Agerpres.

El nu a precizat unde a fost utilizată FP-7 în luptă sau împotriva cărei ţinte.

Rusia foloseşte frecvent rachete balistice în atacurile asupra ţintelor ucrainene, iar Ucraina a considerat dezvoltarea propriilor rachete balistice tactice drept un element important în asigurarea nevoilor sale de apărare.

Zelenski a lăudat rezultatele testelor efectuate cu rachete balistice tactice la începutul acestui an, afirmând că acestea au demonstrat un potenţial bun pentru utilizarea lor de către forţele armate.

Analiştii militari ucraineni descriu FP-7 drept o rachetă cu rază scurtă de acţiune, de aproximativ 200 km.

Producătorul rachetei, Fire Point, spune că aceasta este dezvoltată ca interceptor balistic în cadrul programului european de apărare antirachetă Freyja, lansat anul acesta.

„Ucraina doreşte ca un prototip al sistemului european antibalistic Freyja să fie gata în prima jumătate a anului viitor”, a declarat în iulie David Aloian, secretar adjunct al Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei.

În ultimele zile, armata ucraineană a reușit să captureze 176 de kilometri pătrați în nordul regiunii Donețk, în urma unei ofensive secrete, cu numele de cod „Operațiunea Vivaldi”. La succesul acestei ofensive au contribuit și noile vehicule kamikaze robotizate ale Ucrainei, supranumite și „mașinii zombi”, folosite la distrugerea principalelor fortificații rusești din regiune.

Operațiunea „Vivaldi” s-a desfășurat în trei etape distincte, după cum a precizat generalul de brigadă Andrii Bilețkîi, șeful Corpului 3 Armată al Ucrainei, unitate implicată în această ofensivă.