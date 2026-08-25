Noile rachete balistice Fire Point ale Ucrainei vor putea fi folosite în luptă în câteva săptămâni: "Vor împușca arcașul, nu săgeata"

În atacul asupra regiunii Mosova au murit opt oameni. Sursa foto: captură video

Cea mai recentă rachetă balistică produsă în Ucraina va fi pregătită pentru utilizare în luptă până la sfârșitul lunii viitoare, a anunțat cea mai mare companie de apărare din țară, oferindu-i Kievului o nouă opțiune ofensivă pentru a combate ceea ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski numește „teroarea balistică” a Rusiei, potrivit defensenews.com.

Președintele Ucrainei a vorbit despre deficitul de rachete în timp ce și-a reînnoit apelul către aliați pentru a ajuta la acoperirea deficitului de sisteme de apărare antiaeriană și a capacităților de producție de armament ale Ucrainei, în timpul discursului său anual de luni, dedicat comemorării a 35 de ani de independență a Ucrainei.

„Trebuie găsită o soluție la teroarea balistică a lui [Putin], iar acest joc de noroc al său nu trebuie să dea rezultate”, a declarat el.

Prezentată drept o alternativă mai ieftină la ATACMS, produsă în SUA, racheta balistică FP-7 a companiei Fire Point poate lovi ținte aflate la o distanță de până la 300 de kilometri, în funcție de dimensiunea focosului, care poate cântări până la 150 de kilograme, potrivit reprezentanților companiei.

Anterior, se estima că racheta nu va fi pregătită pentru utilizare în luptă mai devreme de sfârșitul anului 2026.

Intrarea sa accelerată în serviciu are loc în contextul în care Kievul caută soluții pentru deficitul de rachete interceptoare balistice și își intensifică ceea ce numește campania de „sancțiuni cu rază lungă de acțiune”, prin atacuri asupra rafinăriilor de petrol și lansatoarelor de rachete de pe teritoriul Rusiei.

„FP-7 trece în prezent prin testele finale pentru a primi, de asemenea, certificarea și pentru a trece la testele de luptă. Prin urmare, ne așteptăm ca prima sa utilizare în luptă să aibă loc la sfârșitul lunii septembrie”, a declarat directoarea generală Iryna Terekh, la expoziția de armament DALO Industry Days din Danemarca, săptămâna trecută, potrivit UNN. „Suntem pregătiți pentru acest lucru; nu mai sunt multe de pregătit”, a spus ea.

Avantajele noului tip de rachete pentru Ucraina

Producerea de rachete balistice i-ar putea oferi Kievului trei avantaje simultan: o modalitate de a lovi lansatoarele pe care nu le mai poate intercepta în mod fiabil, o modalitate de a expune orașele rusești la același risc cu care se confruntă în prezent cele ucrainene și un nou instrument de presiune în eventualitatea revenirii la negocieri, potrivit oficialilor și strategilor militari ucraineni.

În condițiile în care rezervele de rachete interceptoare sunt tot mai reduse la nivel mondial, distrugerea lansatoarelor aflate pe teritoriul Rusiei reduce numărul de rachete balistice și de croazieră pe care Ucraina trebuie să le doboare în aer, înlocuind o țintă mică ce se deplasează cu viteză prin cer cu una de dimensiunea unui camion, aflată nemișcată la sol.

„Susținătorii unei abordări mai ofensive susțin că țara ar trebui să urmărească să «împuște arcașul, nu săgeata»”, potrivit unei analize publicate la începutul acestei luni de Atlantic Council.

Utilizarea ambelor tipuri de rachete ar „spori semnificativ capacitatea Kievului de a lovi instalațiile rusești de lansare și producție a rachetelor, sporind în același timp potențial capacitatea de descurajare”, potrivit analizei.

Rachetele balistice ar pune, de asemenea, presiune asupra infrastructurii de război a Moscovei în sens mai larg, constituind un mijloc de descurajare prin constrângere care reflectă atacurile lansate de Rusia asupra Ucrainei din 2022.

Oficialii ucraineni și reprezentanții companiei au declarat, de asemenea, că speră ca extinderea războiului balistic pe teritoriul Rusiei să contribuie la determinarea Moscovei să revină la masa negocierilor.

„Rușii trebuie aduși la masa negocierilor. În sfârșit, trebuie impuse sancțiuni care să-i facă să urle”, a declarat Zelenski în timpul discursului de luni. „Ucrainei trebuie să i se ofere tot ceea ce va forța [Rusia] să pună capăt războiului. Și acest lucru este posibil.”

Reprezentanții companiei Fire Point au declarat pentru Reuters la începutul acestei luni că următoarea generație de rachete, modelul mai mare FP-9, va fi prezentată până la sfârșitul toamnei.

Deplasându-se cu viteze de până la 2.200 de metri pe secundă, FP-9 va putea transporta un focos de 800 de kilograme pe o distanță de până la 855 de kilometri – ceea ce ar plasa Moscova în raza sa de acțiune, potrivit United24.