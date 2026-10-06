Gala Diplomației Române: Peste 600 de personalități, reunite la Opera Națională pentru a celebra România prin diplomație și cultură

Gala Diplomației Române: 600 de personalități, reunite la Opera Națională pentru a celebra România prin diplomație și cultură. Foto: captură video Antena 3 CNN

Peste 600 personalităţi care contribuie la consolidarea prestigiului internațional al României au fost celebraţi la Gala Diplomației Române 2026. Evenimentul care a reunit participaţi din mediul diplomatic, academic și de business, a fost organizat de Asociația Security Studies and World Politics (SSWP), în parteneriat cu Opera Națională București. Dimensiunea culturală a galei a fost pusă pusă în valoare printr-un concert dirijat de directorul Operei Naționale București, Daniel Jinga.

"Găzduim Gala Diplomației Române și noi practicăm de foarte mult timp diplomația culturală. Dar cred că lucrul care contează cel mai mult în această seară este tinerețe. Această gală este organizată de către studenți, de către Asociația Studenților din cadrul Universităţii Bucureşti. Şi faptul că ei ne-au rugat să pregătim și un program artistic pentru seara asta înseamnă că sunt preocupați pentru dialog, pentru normalitate, au preocupări culturale și cer pentru asta ajutorul instituțiilor statului, pentru mine, asta înseamnă cel mai bun lucru și cel mai frumos", a precizat Daniel Jinga, directorul Operei Naționale București.

Evenimentul, desfăşurat sub deviza "Celebrating Those Who Advance Romania", a reuşit să aducă împreună împreună reprezentanți ai instituțiilor publice, ai corpului diplomatic, ai mediului de afaceri, ai comunității academice și culturale, alături de tineri profesioniști și studenți.

"Doamnelor și domnilor studenți, cei care ne găzduiţi în această seară, dumneavoastră faceți, și sper să reuşiţi să o faceți în fiecare an, un gest admirabil, care servește și pe oamenii în vârstă ai acestei țări, şi pe oamenii tineri ai acestei țări, și, mai ales, pe românii care nu s-au născut încă", a declarat Alteța Sa Regală, Principele Radu al României.

Gala a pus în prim-plan și generația tânără prin implicarea studenților în organizarea evenimentului și în programul pregătit pe scena Operei Naționale. Pentru oficialii prezenți implicarea tinerilor este esențială pentru viitorul României.

"Este o generaţie care creează puterea de care avem nevoie nu doar ca să mergem înainte pe acelaşi drum, ci să putem să contribuim la o familie din ce în ce mai puternică; o generație care știe ce vrea să construiască pentru viitor, care nu se sfieşte să intre în dezbaterile aprinse ale zilei, nu doar pentru a-și spune opinia, ci pentru a crea pas cu pas, voce cu voce, speranță cu speranță", a menţionat Oana Țoiu, şefa diplomației române, în timpul discursului său.

Evenimentul a facilitat schimbul de idei și consolidarea relațiilor dintre mediul instituțional, comunitatea diplomatică și sectorul de afaceri, generând noi oportunități de cooperare pentru participanți și parteneri.