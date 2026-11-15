După ninsori, ploi și vânt puternic, vremea se încălzește în aproape toată țara. Șefa ANM: „Vor fi temperaturi de până la 20 de grade”

2 minute de citit Publicat la 15:55 15 Noi 2026 Modificat la 16:00 15 Noi 2026

Vremea va începe să se încălzească de marți. Sursă foto: Getty Images

România va trece de la frig, ploi și ninsori la temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat duminică, la Antena 3 CNN, că în a doua parte a săptămânii viitoare, valorile maxime vor ajunge la 19-20 de grade Celsius în vestul și sudul țării, în timp ce în București sunt așteptate în jur de 16-17 grade.

Potrivit șefei ANM, până la jumătatea săptămânii viitoare va continua însă să ningă la altitudini de peste 1.500 de metri, unde stratul de zăpadă ar putea crește cu 5-10 centimetri, iar în unele regiuni va mai ploua.

„Va continua să ningă la altitudini mai mari de 1.500 de metri, acolo unde, în următoarele zile, stratul de zăpadă va putea avea grosimi de 5-10 cm. De asemenea, vântul va bate cu putere.

Este posibil să consemnăm rafale de peste 80-90 km/h, așa cum și în zonele mai joase de relief vântul își va face simțită prezența la cote mai reduse, de 50-60 km/h. Însă vor continua și precipitațiile sub formă lichidă, în special în zonele vestice, centrale și nordice ale țării, acolo unde cantitățile vor cumula valori de peste 20-30 de litri pe metru pătrat.

Din punct de vedere termic, ne apropiem de normalul datei din calendar pentru ziua de azi și mâine, când maximele zilei se vor situa între 6 și cel mult 10-13 grade Celsius”, a declarat Elena Mateescu.

Vremea va începe să se încălzească mai ales de marți, astfel că temperaturile vor crește treptat. În a doua parte a săptămânii viitoare, maximele vor ajunge la 19-20 de grade Celsius, inițial în vestul țării, apoi și în sud.

Și în Capitală sunt anunțate temperaturi de până la 17 grade Celsius.

„De marți, mai ales, vremea va înregistra un ușor proces de încălzire, astfel încât, pe parcursul celei de-a doua părți a săptămânii viitoare, maximele să atingă valori chiar apropiate de 19-20 de grade, la început în partea de vest, apoi și în sudul țării.

Și în Capitală este posibil ca, pe măsură ce înaintăm pe parcursul săptămânii viitoare, maximele să crească, astfel încât, la mijlocul săptămânii viitoare, temperatura să înregistreze valori de 16-17 grade Celsius. Însă nu vor lipsi nici perioadele în care să consemnăm precipitații”, a încheiat Elena Mateescu, directorul ANM.

În ultimele zile, vremea s-a schimbat de la o zi la alta. Vineri, în București s-au înregistrat aproximativ 25 de grade, iar sâmbătă, valorile au scăzut cu aproximativ 20 de grade.

La munte a nins, iar în alte zone ale țării a plouat, schimbarea bruscă fiind provocată de o masă de aer rece, care a traversat România.