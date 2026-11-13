Vremea se schimbă radical în România. După temperaturi de 25 de grade, ANM anunță „ploi torențiale de vară”

Schimbarea vremii este provocată de o masă de aer rece. Sursă foto: Getty Images

România va trece, în doar câteva zile, de la temperaturi de peste 25 de grade Celsius la maxime de numai 5-10 grade. În acest interval sunt așteptate și ploi abundente, dar și rafale de vânt care pot ajunge la 140 km/h în zonele montane. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat, joi, la Antena 3 CNN, că schimbarea bruscă este provocată de o masă de aer rece, care va traversa România.

„Vom avea câteva zile sau am început de astăzi cu un episod de câteva zile, cu vreme foarte, foarte schimbătoare, pentru că nu este vorba doar despre creșterea și apoi scăderea valorilor de temperatură. Este vorba și de episoade cu ploi importante cantitativ și intensificări ale vântului, în special în zonele montane cele mai înalte. Așteptăm acolo 120-140 de kilometri pe oră, iar din punct de vedere al precipitațiilor, astăzi avem un cod portocaliu pentru zona Carpaților Occidentali, pentru Munții Apuseni.

Cu precădere acolo, este posibil să se acumuleze mâine dimineață 90-100 de litri pe metru pătrat. Toate acestea în contextul în care un front atmosferic rece, foarte bine organizat, se apropie de țara noastră. În fața acestuia este forțată circulația sudică, cea care va determina creșterea spectaculoasă a temperaturilor.

Mâine, când este posibil ca în regiunile sudice să depășim 25 de grade, valori foarte ridicate în toate regiunile țării, după care frontul să aducă în spatele său o masă mult mai rece, astfel încât sâmbătă maximele foarte probabil să nu se încadreze decât între 5 și 10 grade, deci o scădere cu mai mult de 15 grade. Toată această schimbare, cum vă spuneam, concretizându-se și prin alte manifestări ale vremii”, a declarat Florinela Georgescu, la Antena 3 CNN.

Meteorologul a mai explicat că întâlnirea dintre masa de aer cald și cea rece poate favoriza și apariția ploilor torențiale.

„În primul rând, urmărim cu atenție ce se întâmplă pe partea de vest a țării, în special în zona Munților Apuseni, cum spuneam, pentru că acolo va fi impactul cel mai puternic din punct de vedere al precipitațiilor.

Pe de altă parte, vor fi zone cu vânt foarte intens în aceste zile. Bineînțeles, șocul termic este categoric. Și variația aceasta puternică de temperatură poate aduce și caracterul de ploaie torențială, deci aproape ca vara, deși suntem în noiembrie și de aici și probabilitatea de a acumula în timp relativ scurt cantități de apă mai importante”, a încheiat Florinela Georgescu.