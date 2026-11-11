Furtuna Charles traversează Europa și se îndreaptă spre România. Rafale de 140 km/h și cod roșu de ploi torențiale în mai multe țări

3 minute de citit Publicat la 11:48 11 Noi 2026 Modificat la 12:02 11 Noi 2026

Potrivit unui anunț al Agenției de Stat de Meteorologie din Spania (AEMET), Furtuna Charles se îndreaptă spre Peninsula Iberică și urmează să intre în câmpul de rotație al furtunii Brunei. Foto: Captură video/ AEMET

Furtuna Charles, care se îndreaptă spre Peninsula Iberică și provoacă deja fenomene meteorologice severe în Spania și Portugalia, se va extinde în zilele următoare și va influența și vremea din România. Sistemul atmosferic va ajunge în vestul țării vineri, 13 noiembrie, aducând precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.

Potrivit unui anunț al Agenției de Stat de Meteorologie din Spania (AEMET), Furtuna Charles se îndreaptă spre Peninsula Iberică și urmează să intre în câmpul de rotație al furtunii Bruna.

? Lluvias muy abundantes en el oeste peninsular este martes por la borrasca Bruna. ⚠️ La borrasca Charles, que sufrirá un proceso de ciclogénesis explosiva, dará lugar el miércoles a una situación muy adversa por las lluvias abundantes, vientos huracanados y mala mar. 1/2 https://t.co/eiuGVVyi4N — AEMET (@AEMET_Esp) November 10, 2026

Cele două sisteme meteorologice sunt așteptate să interacționeze și să se unească, într-un proces care ar putea intensifica fenomenele meteorologice din regiune. "Charles" prezintă deja o structură extrem de bine organizată, cu caracteristici tropicale clare.

Alerte de cod roșu

Institutul Portughez pentru Mare și Atmosferă (IPMA), serviciul meteorologic național portughez, a emis o avertizare de cod roșu pentru vânt puternic, cu rafale care ar putea depăși 140 km/h.

Alerta de nivel maxim vizează mai multe districte din centrul, sudul și sud-vestul Portugaliei: Lisabona, Setúbal, Beja, Faro, Évora, Portalegre, Santarém și Leiria.

Vântul, cu intensitate comparabilă cu cel asociat unui uragan, ar putea provoca pagube majore, în special în zonele expuse de-a lungul coastei atlantice.

Avertizare MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia asupra faptului că Institutul Portughez al Mării şi Atmosferei (IPMA) a emis, pentru miercuri, o avertizare meteorologică de nivel maxim, cod roşu, de vânt puternic şi precipitaţii, cauzate de ciclonul Charles.

Potrivit MAE, condiţiile meteorologice nefavorabile vor afecta sudul şi centrul Portugaliei Continentale (regiunile Coimbra, Santarém, Lisabona, Portalegre, Évora, Beja, Setúbal şi Faro), respectiv regiunea muntoasă şi coasta sudică a insulei Madeira. În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români evitarea deplasărilor care nu sunt necesare, respectarea cu stricteţe a recomandărilor şi instrucţiunilor autorităţilor locale, precum şi consultarea informaţiilor actualizate emise de Serviciul Portughez de Protecţie Civilă.

În Spania au fost emise avertizări de cod roșu și portocaliu pentru ploi abundente, în timp ce în Portugalia era deja în vigoare codul portocaliu pentru precipitații, atenționare care se va extinde. Joi, avertizările vor ajunge la nivelul maxim și în Italia.

Furtuna se va extinde joi și vineri

Furtuna Charles va ajunge joi, 12 noiembrie, și în Franța, unde va afecta în special regiunile din sudul țării. Potrivit serviciului meteorologic național Météo-France, depresiunea va traversa sudul teritoriului francez, aducând precipitații însemnate în mare parte din jumătatea sudică a țării.

Cele mai intense ploi sunt așteptate în sud-estul Franței, în special în regiunea Provence și în Corsica, unde precipitațiile ar putea fi însoțite de furtuni. În anumite zone sunt estimate cantități de apă de 50-100 de litri pe metrul pătrat.

Fenomenele meteorologice vor fi însoțite și de intensificări ale vântului. Potrivit estimărilor publicate de Météo-Paris, rafalele ar putea depăși 100 km/h în Munții Pirinei și ar putea ajunge la 130 km/h pe crestele expuse.

Tot joi sunt prognozate avertizări de cod roșu și portocaliu în Italia, precum și de cod portocaliu în Croația și Slovenia.

Vineri, furtuna va ajunge și în vestul, centrul și nordul României, unde va aduce ploi și vânt puternic.

Vremea în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ploi și intensificări ale vântului, valabilă în toată țara, de miercuri seara până vineri la ora 23.00. Vremea în Capitală va fi caldă, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 25 de grade Celsius.

Informarea ANM intră în vigoare miercuri la ora 22.00 și este valabilă până vineri, 13 noiembrie, la ora 23.00.

În acest interval vor fi ploi moderate cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării.

Cantitățile de apă vor fi în general de 30…60 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri, 12 spre 13 noiembrie, la munte și în regiunile vestice, iar vineri, 13 noiembrie, în vestul, nordul, centrul și estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 40…60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 70…90 km/h.

Joi, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 19 grade Celsius, în timp ce minima se va situa la 7-10 grade. Cerul va avea înnorări temporare, șansele de precipitații vor fi reduse și va fi ceață în prima parte a zilei.

Vineri, temperaturile vor crește semnificativ, până la 25 de grade Celsius. Cerul va fi înnorat și există posibilitatea de ploi slabe, de 1 l/mp, iar vântul va sufla moderat, cu viteză la rafală de 35-40 km/h.

„În intervalul 11 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 22 pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/atenționare/avertizare meteorologică”, a mai transmis ANM.