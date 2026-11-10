Portugalia se pregătește pentru o furtună devastatoare. Școlile se închid, armata e în alertă: „Trebuie să rămâneți acasă”

4 minute de citit Publicat la 17:06 10 Noi 2026 Modificat la 17:14 10 Noi 2026

Furtuna Charles ar putea aduce ploi torențiale, inundații și rafale de vânt de până la 150 km/h. Foto: ProfimediaImages

Portugalia se pregătește pentru o furtună extrem de puternică, iar autoritățile au decis să închidă miercuri școlile și instituțiile publice care nu oferă servicii esențiale. Furtuna Charles ar putea aduce ploi torențiale, inundații și rafale de vânt de până la 150 km/h. Opt districte, inclusiv capitala Lisabona, vor intra sub alertă roșie, iar populația este îndemnată să rămână în case. Guvernul a pus în alertă serviciile de urgență și unitățile armatei, pregătindu-se pentru intervenții de amploare, potrivit Reuters.

„Toți cei care pot să rămână acasă să o facă. Mâine va fi o zi cu totul excepțională și trebuie să rămânemîn case și în siguranță”, a avertizat ministrul de Interne, Luis Neves, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la sediul Protecției Civile, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Oficialul a avertizat că autoritățile se așteaptă la situații grave, în care intervenția salvatorilor va fi esențială. „Vor fi momente extrem de dificile, în care va fi nevoie de intervenția echipelor de salvare”, a declarat Luis Neves, explicând că toate serviciile de urgență și unitățile armatei au fost puse în stare de alertă.

Alertă roșie în opt districte din Portugalia. Autoritățile se tem de inundații și distrugeri

Potrivit Institutului Portughez pentru Mare și Atmosferă (IPMA), primele efecte ale furtunii Charles vor fi resimțite pe teritoriul continental al Portugaliei începând de miercuri, spre sfârșitul dimineții. Insula Madeira, aflată în Oceanul Atlantic, în largul coastelor Marocului, urmează să fie lovită mai devreme, încă de marți dimineață.

1/2 #Charles es un sistema de baja presión centrado cerca de los 31°N 36°W. El sistema de baja presión y el frente asociado se desplazan hacia el este-noreste a una velocidad de 20 nudos. #Charles enfrenta fuerte cizalladura vertical de viento en el flanco sur de jet subtropical. https://t.co/brXZuFPNnR — Esteban Perdomo (@EstebanWXcast) November 10, 2026

Opt districte din centrul și sudul țării, inclusiv Lisabona, vor fi plasate sub alertă roșie, cel mai ridicat nivel de avertizare meteorologică.

Vântul ar putea atinge viteze de 100-120 km/h, iar în zonele de coastă rafalele ar putea ajunge la 140 km/h. În cele mai puternice episoade ale furtunii sunt prognozate viteze de până la 150 km/h.

Pe lângă vântul violent, meteorologii avertizează că ploile torențiale ar putea provoca inundații, în special în orașe. Autoritățile se tem și de prăbușirea copacilor sau a unor structuri, precum și de întreruperi ale alimentării cu energie electrică și ale serviciilor de telecomunicații.

Ministerul de Interne le-a recomandat oamenilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și, acolo unde este posibil, să lucreze de acasă. Ministrul Luis Neves a cerut populației să stea departe de litoral, unde vântul puternic și valurile violente ar putea pune vieți în pericol.

„Vrem să prevenim mai degrabă decât să ne confruntăm cu dificultăți suplimentare”, a subliniat ministrul, amintind de furtunile devastatoare care au lovit Portugalia la începutul anului și în urma cărora au murit mai multe persoane. Potrivit acestuia, unele dintre decese au fost provocate de comportamente imprudente.

Spania evacuează 3.000 de oameni. Ploile puternice amenință și alte regiuni

Furtuna Charles vine după mai multe zile de vreme extremă în Peninsula Iberică. Portugalia și Spania au fost lovite, începând de duminică, de ploile abundente aduse de furtuna Bruna, care au provocat deja inundații în mai multe zone.

În Spania, aproximativ 3.000 de persoane erau evacuate marți din localitatea Piedralaves, situată în provincia Ávila, în centrul țării. Autoritățile au luat această măsură după ce au avertizat că există riscul ca apa de la barajul Horcajo să se reverse.

Până în acel moment, nu fuseseră raportate persoane rănite, iar alimentarea cu energie electrică și serviciile de telefonie nu fuseseră afectate.

Serviciul meteorologic spaniol AEMET a avertizat că în unele zone din provinciile Cáceres și Ávila ar putea cădea peste 120 de litri de apă pe metru pătrat în numai 12 ore, marți și miercuri. Cantitățile foarte mari de precipitații cresc riscul producerii unor noi inundații.

Avertizările vizează și Insulele Canare. Pe insula La Palma, miercuri sunt așteptate rafale de vânt cu forță de uragan, care ar putea depăși 130 km/h.

Portugalia a fost lovită de șapte furtuni în mai puțin de o lună. Mai mulți oameni au murit

Portugalia a trecut deja printr-o serie de furtuni devastatoare la începutul acestui an. Între 22 ianuarie și 15 februarie, țara a fost lovită de șapte furtuni succesive, care au adus rafale de vânt de până la 130 km/h, ploi torențiale, inundații și alunecări de teren.

Potrivit datelor Protecției Civile, intemperiile s-au soldat cu șapte morți, însă unele publicații locale au relatat despre un bilanț mai grav, de aproape 20 de victime, dacă sunt luate în calcul atât decesele provocate direct de furtuni, cât și cele asociate indirect acestora.

Furtunile au distrus sau avariat mii de locuințe și au provocat pagube importante infrastructurii. Printre cele mai grave incidente s-a numărat prăbușirea parțială a unui tronson din principala autostradă care leagă Lisabona de Porto, în nordul Portugaliei.

Zeci de mii de consumatori au rămas atunci fără energie electrică, unii dintre ei timp de mai multe zile. Drumurile distruse și inundațiile au provocat, de asemenea, pierderi economice importante.

Peninsula Iberică este deosebit de vulnerabilă la schimbările climatice, confruntându-se atât cu valuri de căldură tot mai lungi, cât și cu episoade de precipitații extreme tot mai frecvente. În acest context, autoritățile portugheze încearcă să limiteze cât mai mult riscurile înainte ca furtuna Charles să lovească țara.