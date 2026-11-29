Un petrolier răsturnat care transporta 7.000 de tone de motorină în largul Spaniei va fi remorcat de urgență. Temeri despre o deversare

2 minute de citit Publicat la 11:20 29 Noi 2026 Modificat la 11:20 29 Noi 2026

Operațiunea de remorcare către un port sigur va începe imediat. FOTO: Ministerul Transporturilor din Spania

Un petrolier care s-a răsturnat miercuri, în timp ce transporta 7.000 de tone de motorină în largul coastelor Spaniei, între Valencia și insula Ibiza, urmează să fie remorcat în portul Cartagena, în ciuda opoziției autorităților regionale, care avertizează asupra riscurilor de poluare a litoralului și a ecosistemelor marine, potrivit Euronews.

Nava Med Emre, sub pavilion maltez, care s-a răsturnat între Valencia și insula turistică Ibiza, este așteptată să ajungă în portul spaniol cel mai devreme luni, 30 noiembrie.

„După verificarea integrității structurale și a capacității navei de a naviga în siguranță, operațiunea de remorcare către un port sigur va începe imediat, profitând de condițiile meteorologice favorabile”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Portul, situat într-o zonă industrială din regiunea Murcia, în sud-estul țării, îndeplinește cerințele privind adâncimea, dimensiunile și siguranța necesare pentru descărcarea combustibilului, a precizat ministerul. În condițiile în care vremea pe mare s-ar putea înrăutăți, Cartagena „oferă un mediu protejat”, în apropierea unor facilități pentru intervenții în caz de poluare, logistică și activități petrochimice.

Președintele regiunii Murcia, Fernando López Miras, s-a opus însă acestei decizii și a cerut guvernului central să găsească o altă locație, invocând „un risc potențial pentru litoralul nostru și ecosistemele marine”.

López Miras a declarat că zece zone protejate din Cartagena ar putea fi afectate. De asemenea, el a avertizat asupra riscurilor pentru Valea Escombreras, despre care a spus că asigură „aproximativ 40% din aprovizionarea cu combustibil a țării noastre”.

Și organizațiile de mediu au atras atenția că flora și fauna din zonă, inclusiv speciile pe cale de dispariție, ar putea fi afectate. Acestea au avertizat și asupra riscurilor pentru pescuit și turism.

Petrolierul a fost stabilizat în larg, iar combustibilul a fost, până acum, ținut sub control, deși persistă temerile privind o deversare majoră.

Avanza el remolque del buque Med EMRE a 1-2 nudos hacia Escombreras (Cartagena), único puerto seguro viable, con parámetros y flotabilidad estables. A lo largo de la ruta no se ha detectado contaminación. Estos días continuarán las reuniones de coordinación y monitorización. https://t.co/SmYu8N5y0c — Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible (@transportesgob) November 28, 2026

Proprietarul petrolierului promite să reducă la minimum impactul asupra mediului

Proprietarul navei, compania turcă YMN Tankers, a anunțat că desfășoară o operațiune de recuperare menită să reducă la minimum impactul asupra mediului.

Într-un mesaj publicat pe LinkedIn, compania și-a exprimat „profunda îngrijorare cu privire la incident” și s-a angajat „să ia toate măsurile necesare pentru a minimiza posibilul impact asupra mediului marin”.

„Desfășurăm planul de salvare a navei în coordonare cu autoritățile spaniole, experții în operațiuni de salvare maritimă și alte grupuri relevante”, a transmis compania.

Inginerul-șef al navei a murit în primele ore ale zilei de joi, în urma accidentului, potrivit proprietarului.

Căpitănia portului Valencia, prin reprezentanta sa Elena Delgado, a declarat că în timpul furtunii valurile au depășit patru metri. Una dintre ipoteze, a spus aceasta, este că trapele de inspecție de pe una dintre părțile navei ar fi fost lăsate deschise, permițând pătrunderea apei în tancurile de balast. Acest lucru ar fi făcut ca nava să se încline și, în cele din urmă, să se răstoarne.

Petrolierul va rămâne pe o parte pe toată durata remorcării către port, în aceeași poziție în care se află de când s-a scufundat miercuri.

Descărcarea combustibilului și readucerea navei în poziție verticală vor dura „câteva săptămâni”, a anunțat ministerul.